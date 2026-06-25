Quel adversaire préférez-vous pour la Nati?

En finissant première de son groupe, l'équipe de Suisse affrontera le troisième d'une autre poule. Avez-vous une préférence? Dites-le nous!

Blick Sport

La Suisse, en battant le Canada (2-1) ce mercredi à Vancouver, s'est assurée de terminer en tête du groupe B et donc de rester à Vancouver pour les seizièmes et des éventuels huitièmes de finale. La Nati sait qu'elle affrontera un troisième de groupe, mais pas encore lequel, vendredi prochain à 5h du matin, heure suisse.

Le résultat de la veille