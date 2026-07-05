Que pensez-vous des deux énormes chocs de ce dimanche?

Erling Haaland contre Vinicius, le collectif mexicain face aux stars anglaises. Le Super Sunday de la Coupe du monde, c’est aujourd’hui! Alors, qui va gagner selon vous?

Blick Sport

Difficile de rêver mieux, qui plus est pour un dimanche. La Coupe du monde s’apprête à atteindre des sommets aujourd’hui, avec deux affiches très alléchantes. Le Brésil défie la Norvège pour un choc qui s’annonce équilibré, avec un petit avantage à la Seleçao peut-être, en tout cas sur le papier.

Mais attention: les Vikings sont historiquement très à l’aise contre les Brésiliens. Le deuxième match de la journée verra le Mexique, meilleure équipe de la compétition jusque-là (quatre victoires, aucun but encaissé) recevoir l’Angleterre dans son mythique stade Azteca. L’altitude, le contexte, l’euphorie de l’équipe de Javier Aguirre… Les Three Lions auront fort à faire!

Le résultat de la veille