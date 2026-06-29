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Pensez-vous qu'il y aura une surprise ce lundi?

Et si le Brésil ou l’Allemagne se faisait sortir dès les 16es de finale? Ce scénario n’est pas complètement délirant. Les Pays-Bas sont eux en danger face au Maroc. Qu’en pensez-vous? La Coupe du monde va-t-elle perdre un grand nom aujourd’hui?
Publié: il y a 10 minutes
Premier tour facile pour le Brésil ou caillou dans la chaussure?
Photo: imago/Gribaudi/ImagePhoto
Blick Sport

Voilà, les premiers seizièmes de finale de l’histoire la Coupe du monde ont débuté! Le Canada a attendu les arrêts de jeu pour battre l’Afrique du sud et a déjà réussi la «meilleure Coupe du monde de son histoire», une formule décidément très en vogue cette année. Ce lundi, jusqu’à mardi matin très tôt, trois nations historiques du football entrent en lice, avec des états de forme différents. Et surtout contre des adversaires pas franchement commodes.

Le Brésil part favori face au Japon, c’est clair, mais il est à relever que les Nippons sont toujours invaincus dans cette compétition, eux qui ont accroché les Pays-Bas (2-2) et la Suède (1-1) et dynamité la Tunisie (4-0). Et faut-il rappeler leur tournée de mars en Grande-Bretagne, où ils battu successivement l’Ecosse et l’Angleterre sur leur terrain? Ce seizième de finale est-il plus indécis qu’il n’y paraît?

Le Paraguay a lui disputé une Coupe du monde bien plus neutre pour l’instant, perdant 4-1 face aux Etats-Unis, battant la Turquie (1-0) et faisant match nul contre l’Australie (0-0). Rien de fou. Mais leur culture défensive peut embêter l’Allemagne un moment.

Enfin, le choc entre les Pays-Bas et le Maroc s’annonce spectaculaire et particulièrement indécis. Et il n’est même pas interdit de penser que les Lions de l’Atlas sont favoris.

Le résultat de la veille

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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