Et si le Brésil ou l’Allemagne se faisait sortir dès les 16es de finale? Ce scénario n’est pas complètement délirant. Les Pays-Bas sont eux en danger face au Maroc. Qu’en pensez-vous? La Coupe du monde va-t-elle perdre un grand nom aujourd’hui?

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Voilà, les premiers seizièmes de finale de l’histoire la Coupe du monde ont débuté! Le Canada a attendu les arrêts de jeu pour battre l’Afrique du sud et a déjà réussi la «meilleure Coupe du monde de son histoire», une formule décidément très en vogue cette année. Ce lundi, jusqu’à mardi matin très tôt, trois nations historiques du football entrent en lice, avec des états de forme différents. Et surtout contre des adversaires pas franchement commodes.

Le Brésil part favori face au Japon, c’est clair, mais il est à relever que les Nippons sont toujours invaincus dans cette compétition, eux qui ont accroché les Pays-Bas (2-2) et la Suède (1-1) et dynamité la Tunisie (4-0). Et faut-il rappeler leur tournée de mars en Grande-Bretagne, où ils battu successivement l’Ecosse et l’Angleterre sur leur terrain? Ce seizième de finale est-il plus indécis qu’il n’y paraît?

Le Paraguay a lui disputé une Coupe du monde bien plus neutre pour l’instant, perdant 4-1 face aux Etats-Unis, battant la Turquie (1-0) et faisant match nul contre l’Australie (0-0). Rien de fou. Mais leur culture défensive peut embêter l’Allemagne un moment.

Enfin, le choc entre les Pays-Bas et le Maroc s’annonce spectaculaire et particulièrement indécis. Et il n’est même pas interdit de penser que les Lions de l’Atlas sont favoris.

Le résultat de la veille