L’équipe de Suisse peut entrer dans l’histoire ce mardi si elle venait à battre la Colombie, ce qui n’a rien d’acquis. Êtes-vous confiant? Ou déjà résigné? Dites-le nous!

Blick Sport

1994, 2006, 2014, 2018 et 20022: l’équipe de Suisse reste sur une très vilaine série de cinq éliminations successives en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Il est temps d’enfin briser ce plafond de verre. Le problème: la redoutable Colombie s’avance face à la Nati. Alors, croyez-vous à une qualification suisse?

Le résultat de la veille