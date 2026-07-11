Donnez-nous votre avis La Suisse en demi-finale? Si oui, contre qui?

La Nati est déjà entrée dans l’histoire en atteignant les quarts de finale, mais elle peut créer un immense choc en éliminant l’Argentine à Kansas City. Y croyez-vous? Et face à qui se disputerait cette fameuse demi-finale? Dites-le nous!