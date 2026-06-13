La Coupe du monde à 48 équipes, c’est trop?

La première Coupe du monde de l’histoire à 48 équipes a débuté. 104 matches au total, des affiches pas toujours de haut niveau. Qu’en pensez-vous? Faites-le nous savoir.

Blick Sport

La Nati débute son tournoi à 21h, heure suisse, ce samedi, face au Qatar. Mais y a-t-il trop de matches cette année? Au total, 104 rencontres sont au programme et elles concernent 48 nations pour la première fois. La FIFA veut une ouverture massive et parle même déjà d’élargir encore le plateau à 64 équipes, peut-être même dès 2030. Bonne idée ou non?

De plus en plus de peuples peuvent faire la fête à travers le globe et l’émotion est forte en Jordanie, en Irak, en Ouzbékistan ou au Cap-Vert. La Coupe du monde à 48 fait du bien, c’est indéniable, mais les puristes craignent une baisse de niveau et regrettent le temps où le tournoi était plus élitiste. Et le format à 48 a un gros désavantage, tout aussi indéniable, celui du format, avec ses meilleurs troisièmes qualifiés.

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