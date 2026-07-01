L’Angleterre et la Belgique sont-elles en danger selon vous?

Gros programme ce mercredi sur le front de la Coupe du monde! Les équipes africaines s’attaquent à des nations européennes de premier plan, tandis que la Bosnie veut renverser les États-Unis chez eux. Votre avis nous intéresse!

Blick Sport

Oh le magnifique «super Wednesday» qui s’annonce! Il faudra veiller tard pour assister au choc entre les États-Unis et la Bosnie, et nul doute que les nombreux supporters des Zmajevi en Suisse romande seront un peu fatigués en arrivant au travail jeudi matin. Mais seront-ils de bonne humeur grâce à Edin Dzeko et ses potes? La réponse tombera aux alentours de 4h du matin jeudi…

Toute la question sera de savoir s’il faut aller se recoucher une heure ou deux ou se gaver de café avant de filer au travail! Les Dragons atteindront-ils les huitièmes de finale et briseront-ils l’élan du soccer aux États-Unis?

Avant ce très excitant seizième de finale, deux équipes africaines s’attaquent à deux nations européennes de premier plan. Les Léopards défient en effet les Three Lions et toute la question est de savoir qui sera le roi de la jungle entre ces deux majestueux félins. Les Lions de la Teranga se frotteront eux aux Diables Rouges pour un duel qui s’annonce là aussi épique.

Le résultat de la veille