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L’Angleterre et la Belgique sont-elles en danger selon vous?

Gros programme ce mercredi sur le front de la Coupe du monde! Les équipes africaines s’attaquent à des nations européennes de premier plan, tandis que la Bosnie veut renverser les États-Unis chez eux. Votre avis nous intéresse!
Publié: il y a 23 minutes
Y aura-t-il un alerte au Harry Kane sur les États-Unis?
Photo: Icon Sport via Getty Images
Blick Sport

Oh le magnifique «super Wednesday» qui s’annonce! Il faudra veiller tard pour assister au choc entre les États-Unis et la Bosnie, et nul doute que les nombreux supporters des Zmajevi en Suisse romande seront un peu fatigués en arrivant au travail jeudi matin. Mais seront-ils de bonne humeur grâce à Edin Dzeko et ses potes? La réponse tombera aux alentours de 4h du matin jeudi…

Toute la question sera de savoir s’il faut aller se recoucher une heure ou deux ou se gaver de café avant de filer au travail! Les Dragons atteindront-ils les huitièmes de finale et briseront-ils l’élan du soccer aux États-Unis?

Avant ce très excitant seizième de finale, deux équipes africaines s’attaquent à deux nations européennes de premier plan. Les Léopards défient en effet les Three Lions et toute la question est de savoir qui sera le roi de la jungle entre ces deux majestueux félins. Les Lions de la Teranga se frotteront eux aux Diables Rouges pour un duel qui s’annonce là aussi épique.

Le résultat de la veille

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1:0
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
0:1
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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