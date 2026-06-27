Trois victoires, dix buts marqués, des individualités de premier plan: la France impressionne en ce début de Coupe du monde. Voyez-vous les Bleus aller au bout?

Blick Sport

La France a indiscutablement réussi son début de tournoi! Malgré les inévitables polémiques liées aux Bleus et à leur entourage, ainsi que quelques épreuves inattendues et douloureuses comme le décès de la maman de Didier Deschamps, les Français font le boulot.

Et plutôt bien! Trois victoires en trois matches dans un groupe très compliqué (Sénégal, Norvège, Irak), dix buts marqués et des individualités offensives qui fonctionnent. La dernière fois que les Bleus ont gagné leurs trois matches de poule, ils sont devenus champions du monde en 1998 (on le sait, ils en parlent encore). De quoi en faire le grand favori du tournoi?

Le résultat de la veille

Notons que 17% des votants apprécient notre pressing sur l'Italie.