Êtes-vous confiants avant Suisse - Algérie?

La Suisse connaît son adversaire en 16es de finale du Mondial: l'Algérie de Vladimir Petkovic, son ancien sélectionneur. Avant le coup d'envoi de vendredi (5h, heure suisse) à Vancouver, une question s'impose: Est-ce un bon tirage?

Blick Sport

L'affiche a un parfum de retrouvailles. Vendredi à Vancouver, la Nati croisera la route de Vladimir Petkovic, l'homme qui l'a emmenée jusqu'en quart de finale de l'Euro 2021 et qui entraîne désormais l'Algérie.

Première du groupe B et toujours invaincue (2-1 contre le Canada, 4-1 contre la Bosnie, 1-1 face au Qatar), la Suisse aborde ce 16e de finale avec les faveurs du pronostic face aux Fennecs, repêchés parmi les meilleurs troisièmes. Mais un match couperet, contre un adversaire qui connaît la maison suisse par cœur, n'a rien d'une formalité.

Alors, on est confiants avant ce match?

Le résultat de la veille



