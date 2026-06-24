Toute les équipes ont joué deux matches. Certains favoris ont impressionné, d'autres ont déçu. Qui voyez-vous aller au bout?

Blick Sport

On y est, les 48 équipes de cette Coupe du monde ont disputé leurs deux premières parties et il y a donc fort logiquement eu... 48 matches disputés. La France a remporté deux succès, l'Allemagne et l'Argentine aussi, mais ce n'est pas le cas de l'Angleterre, du Brésil et de l'Espagne par exemple.

Et vous, avez-vous revu votre jugement? Qui va aller au bout, pour vous?

Le résultat de la veille