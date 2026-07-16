Aurèle Amenda rejoint la Premier League

ATS Agence télégraphique suisse

Aurèle Amenda, qui n'a disputé que 7 matches avec l’équipe de Suisse et faisait partie de la sélection qui a participé à la Coupe du monde, a signé un contrat «à long terme». Le club n'a toutefois pas précisé la durée exacte. Le montant du transfert, qui n’a pas été divulgué par les clubs, s’élèverait à près de 20 millions d’euros.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Originaire de Bienne, Amenda a démarré sa carrière à YB. Après deux saisons en Super League, ce défenseur central d'1m94 a rejoint l’Eintracht Francfort, où il s’est imposé comme titulaire lors de la deuxième partie de la saison dernière. Coventry est coaché depuis 2024 par la légende de Chelsea Frank Lampard.