À 29 ans, Denis Zakaria s’impose comme un leader à Monaco et rêve d’un rôle clé en équipe de Suisse. Le Genevois, souvent freiné par les blessures, espère briller lors de la Coupe du monde aux États-Unis, mais acceptera son rôle quoiqu'il arrive.

«Je ne suis pas le genre à faire des histoires quand je ne joue pas»

«Je ne suis pas le genre à faire des histoires quand je ne joue pas»

Sven Schoch et Toto Marti

Sa position en équipe de Suisse fait régulièrement débat. Mais pour Denis Zakaria (29 ans), la question ne se pose pas. Lors d’un entretien accordé à Blick, le milieu genevois est catégorique: «Ma vraie place est au milieu du terrain.»

Cette saison pourtant, le capitaine de Monaco a élargi sa palette. Environ la moitié de ses matches de Ligue 1, il les a disputés en défense centrale. «Nous avions besoin de vitesse derrière. Comme je me considère avant tout comme un joueur d’équipe, j’ai accepté ce rôle sans hésiter. Je sais que je peux jouer à ce poste. L’essentiel, pour moi, c’est que l’équipe fonctionne.»

Une philosophie qu’il applique également en sélection. «Il faut trouver la meilleure solution pour l’équipe.» Murat Yakin envisage justement de l’utiliser en défense. C’est en tout cas ce que Denis Zakaria a compris au fil de ses échanges avec le sélectionneur et des derniers entraînements, y compris lors du match face à la Jordanie à Saint-Gall: «J’ai le sentiment que le coach a envie de m’intégrer dans son dispositif.»

«Je suis toujours fier de porter le maillot rouge», affirme-t-il. Pourtant, son histoire avec la Nati n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. «Quand je regarde mon parcours en sélection, je me dis qu’il aurait pu être bien meilleur. J’ai dû surmonter plusieurs coups durs.»

«Je ne suis pas du genre à faire des histoires»

Depuis le premier de ses cinq tournois majeurs disputés avec la Suisse, le timing lui a rarement été favorable. À ce jour, le Genevois ne totalise que 252 minutes dans les phases finales de Coupe du monde et d’Euro. «Les blessures m’ont trop souvent freiné.»

À plusieurs reprises également, des choix tactiques l’ont relégué sur le banc. Une situation qu’il a toujours acceptée. «Je ne suis pas le genre à faire des histoires lorsque je ne joue pas. Il faut respecter les décisions de l’entraîneur. Ensuite, il faut soutenir les coéquipiers qui sont sur le terrain.»

C’est d’ailleurs ce qu’il attend aussi de ses partenaires en club. «Mais lorsque mon heure vient, je dois être prêt. Et dans ces moments-là, je dois montrer l’exemple.»

Pour Denis Zakaria, la gestion des rôles repose aussi sur le respect mutuel. «Nous avons une bonne culture au sein du groupe. Chacun peut exprimer son avis ouvertement. L’équipe est suffisamment solide pour accepter ce genre de discussions. Tout le monde est respecté, qu’il compte cent sélections ou une seule.»

En tant que capitaine de Monaco, il mesure l’importance de cet état d’esprit. «Aucune équipe ne peut traverser une Coupe du monde avec seulement onze joueurs.»

«L’une des meilleures équipes de l’histoire de la Suisse»

Denis Zakaria va même plus loin lorsqu’il évoque le potentiel de la sélection: «Nous avons l’une des meilleures équipes que la Suisse ait jamais connues. Personne ne parle plus de la petite Suisse. On sent le respect de nos adversaires.»

Ce qui le frappe surtout, c’est la force du collectif. «Nous formons une vraie équipe. Dans beaucoup de sélections, certaines stars monopolisent toute l’attention. Chez nous, l’esprit de groupe est très fort. C’est un énorme avantage.»

Si sa place en sélection reste sujette à discussion, elle ne fait aucun doute à Monaco. Pour sa troisième saison sur le Rocher, le Genevois s’est imposé comme le véritable patron de l’équipe. Les observateurs de L’Équipe le considèrent désormais comme l’un des meilleurs joueurs du championnat de France. «J’ai énormément appris ces deux dernières années. Et j’apprécie les responsabilités.»

Breel Embolo, l’entremetteur

Derrière son arrivée à Monaco se cache d’ailleurs un nom bien connu: Breel Embolo. Durant son passage en Principauté, l’attaquant a régulièrement vanté les mérites du club à son coéquipier de la Nati. «Breel m’a parlé de l’intérêt de Monaco une première fois. Puis, après mon départ de Chelsea, il est revenu à la charge.» Denis Zakaria éclate de rire. «C’est tout Breel. C’est un formidable homme de réseau.»

Monaco, le tournant de sa carrière

Avec le recul, son arrivée sur la Côte d’Azur représente un moment charnière de son parcours, après les expériences compliquées à Turin puis à Londres. «Dans une période très difficile, c’était l’une des décisions les plus importantes de ma carrière. Monaco a changé beaucoup de choses pour moi.»

Le plaisir de jouer avait disparu. Sous les ordres d’Adi Hütter, aujourd’hui de retour à Francfort, il a retrouvé confiance. «Après une année très particulière, j’ai réussi à me relancer. J’ai aussi enfin réglé les problèmes physiques qui m’avaient longtemps compliqué la vie.»

Les turbulences appartiennent désormais au passé. À quelques jours du début de la Coupe du monde aux États-Unis, Denis Zakaria affiche une forme éclatante. Pour la deuxième saison consécutive, il a dépassé les 2800 minutes en club. «Je sors à nouveau d’une saison très régulière. Aujourd’hui, c’est une très bonne version de Denis Zakaria que l’on voit sur les terrains. Et j’espère que cela va durer.»