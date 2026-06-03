Breel Embolo n’est toujours pas dans l’avion pour San Diego

Quand Breel Embolo rejoindra-t-il le reste de l'équipe de Suisse à San Diego? La question se pose et pourrait bientôt trouver sa réponse. Ce mercredi matin, l'attaquant de la Nati s'est rendu à l’ambassade des États-Unis pour y déposer une demande de visa, explique le service de communication de l'Association suisse de football (ASF).
«L’ambassade nous a informés que cette demande est traitée en priorité. Breel et nous-mêmes attendons désormais l’autorisation afin qu’il puisse rejoindre San Diego et l’équipe dans les plus brefs délais», explique l'ASF.
«Demande traitée en priorité»
«Hier après-midi, l’ambassade des États-Unis à Berne a informé Breel qu’elle avait besoin des documents judiciaires relatifs à une procédure désormais close et faisant l’objet d’un jugement définitif depuis ce printemps, en lien avec des menaces proférées en 2018», développe-t-elle, ajoutant que «les autorités américaines souhaitaient notamment savoir si des violences physiques avaient été commises dans le cadre de cette affaire. Ce n’était pas le cas.»
Pour rappel, Breel Embolo a été reconnu coupable ce printemps de menaces répétées dans une affaire remontant à 2018. Mardi, deux heures et demie avant le départ de la délégation helvétique pour les États-Unis, l'attaquant avait été informé que son autorisation ESTA était «en cours d'examen», l'empêchant ainsi d'embarquer avec ses coéquipiers direction les USA.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0