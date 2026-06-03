Breel Embolo n’est toujours pas dans l’avion pour San Diego

Breel Embolo n'a toujours pas rejoint l'équipe de Suisse à San Diego. L'attaquant a déposé une demande de visa mercredi matin à l'ambassade des États-Unis.

Blick Sport

Quand Breel Embolo rejoindra-t-il le reste de l'équipe de Suisse à San Diego? La question se pose et pourrait bientôt trouver sa réponse. Ce mercredi matin, l'attaquant de la Nati s'est rendu à l’ambassade des États-Unis pour y déposer une demande de visa, explique le service de communication de l'Association suisse de football (ASF).

«L’ambassade nous a informés que cette demande est traitée en priorité. Breel et nous-mêmes attendons désormais l’autorisation afin qu’il puisse rejoindre San Diego et l’équipe dans les plus brefs délais», explique l'ASF.

«Demande traitée en priorité»

«Hier après-midi, l’ambassade des États-Unis à Berne a informé Breel qu’elle avait besoin des documents judiciaires relatifs à une procédure désormais close et faisant l’objet d’un jugement définitif depuis ce printemps, en lien avec des menaces proférées en 2018», développe-t-elle, ajoutant que «les autorités américaines souhaitaient notamment savoir si des violences physiques avaient été commises dans le cadre de cette affaire. Ce n’était pas le cas.»

Pour rappel, Breel Embolo a été reconnu coupable ce printemps de menaces répétées dans une affaire remontant à 2018. Mardi, deux heures et demie avant le départ de la délégation helvétique pour les États-Unis, l'attaquant avait été informé que son autorisation ESTA était «en cours d'examen», l'empêchant ainsi d'embarquer avec ses coéquipiers direction les USA.