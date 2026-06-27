Lors de la Coupe du monde, Gianni Infantino se déplace d'un match à l'autre en jet privé. De quoi essuyer quelques critiques de plus.

Petar Djordjevic

Les téléspectateurs qui suivent la Coupe du monde ont sans doute déjà remarqué un visage omniprésent dans les tribunes: celui du président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon plusieurs médias, le Valaisan s’est fixé pour objectif d’assister en personne à deux matches par jour tout au long du tournoi.

Une habitude qu’il a prise dès le match d’ouverture au stade Azteca de Mexico. Sept heures plus tard seulement, Gianni Infantino était déjà installé dans une loge du stade de Guadalajara pour assister à la rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque. Un déplacement de quelque 460 kilomètres.

Le ciel plutôt que la route

Après son passage à Guadalajara, le président de la FIFA a rejoint Los Angeles pour assister au match entre les États-Unis et le Paraguay, soit près de 2 000 kilomètres supplémentaires. Une distance qu’il ne parcourt évidemment pas en voiture: pour ses déplacements, Gianni Infantino voyage à bord d’un jet privé.

C’est ce qu’affirme le magazine allemand «Spiegel». Selon ses informations, le patron de la FIFA utilise un appareil de Qatar Executive, une filiale de la compagnie nationale qatarienne Qatar Airways, partenaire aérien officiel de la FIFA. Le magazine a analysé les données de vol d’un Gulfstream G650ER immatriculé A7-CGG, qui aurait été utilisé par Gianni Infantino pendant cette Coupe du monde. Les trajets enregistrés correspondent étroitement à son agenda.

Peu compatible avec les objectifs environnementaux

Contactée par le «Spiegel», la FIFA n’a pas souhaité confirmer l’utilisation de cet avion privé. L’instance a toutefois indiqué qu’elle prenait elle-même en charge les frais de déplacement.

Toujours selon le magazine allemand, Gianni Infantino aurait parcouru plus de 20'000 kilomètres entre le 11 et le 17 juin. À ce rythme, il pourrait atteindre près de 70'000 kilomètres avant même la fin de la phase de groupes. Une telle activité représenterait une consommation estimée à 230'000 litres de kérosène, un bilan difficilement compatible avec les objectifs environnementaux régulièrement mis en avant par les grandes organisations sportives.

Ces déplacements suscitent d’ailleurs de vives critiques de la part des défenseurs de l’environnement. Interrogé par «The Athletic», un responsable de Greenpeace estime que «le fait que des dirigeants empruntent chaque jour des jets privés extrêmement polluants ne donne pas l’impression que la FIFA reconnaît les causes du changement climatique ou assume sa part de responsabilité dans la recherche de solutions.»