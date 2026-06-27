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Déjà 20'000 km en jet privé
Gianni Infantino multiplie les voyages en avion au Mondial

Lors de la Coupe du monde, Gianni Infantino se déplace d'un match à l'autre en jet privé. De quoi essuyer quelques critiques de plus.
Publié: il y a 13 minutes
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Gianni Infantino ne rate pratiquement aucun match de la Coupe du monde.
Photo: FIFA via Getty Images
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Petar Djordjevic

Les téléspectateurs qui suivent la Coupe du monde ont sans doute déjà remarqué un visage omniprésent dans les tribunes: celui du président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon plusieurs médias, le Valaisan s’est fixé pour objectif d’assister en personne à deux matches par jour tout au long du tournoi.

Une habitude qu’il a prise dès le match d’ouverture au stade Azteca de Mexico. Sept heures plus tard seulement, Gianni Infantino était déjà installé dans une loge du stade de Guadalajara pour assister à la rencontre entre la Corée du Sud et la République tchèque. Un déplacement de quelque 460 kilomètres.

Le ciel plutôt que la route

Après son passage à Guadalajara, le président de la FIFA a rejoint Los Angeles pour assister au match entre les États-Unis et le Paraguay, soit près de 2 000 kilomètres supplémentaires. Une distance qu’il ne parcourt évidemment pas en voiture: pour ses déplacements, Gianni Infantino voyage à bord d’un jet privé.

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C’est ce qu’affirme le magazine allemand «Spiegel». Selon ses informations, le patron de la FIFA utilise un appareil de Qatar Executive, une filiale de la compagnie nationale qatarienne Qatar Airways, partenaire aérien officiel de la FIFA. Le magazine a analysé les données de vol d’un Gulfstream G650ER immatriculé A7-CGG, qui aurait été utilisé par Gianni Infantino pendant cette Coupe du monde. Les trajets enregistrés correspondent étroitement à son agenda.

Peu compatible avec les objectifs environnementaux

Contactée par le «Spiegel», la FIFA n’a pas souhaité confirmer l’utilisation de cet avion privé. L’instance a toutefois indiqué qu’elle prenait elle-même en charge les frais de déplacement.

Toujours selon le magazine allemand, Gianni Infantino aurait parcouru plus de 20'000 kilomètres entre le 11 et le 17 juin. À ce rythme, il pourrait atteindre près de 70'000 kilomètres avant même la fin de la phase de groupes. Une telle activité représenterait une consommation estimée à 230'000 litres de kérosène, un bilan difficilement compatible avec les objectifs environnementaux régulièrement mis en avant par les grandes organisations sportives.

Ces déplacements suscitent d’ailleurs de vives critiques de la part des défenseurs de l’environnement. Interrogé par «The Athletic», un responsable de Greenpeace estime que «le fait que des dirigeants empruntent chaque jour des jets privés extrêmement polluants ne donne pas l’impression que la FIFA reconnaît les causes du changement climatique ou assume sa part de responsabilité dans la recherche de solutions.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
2
5
6
2
Autriche
Autriche
2
0
3
3
Algérie
Algérie
2
-2
3
4
Jordanie
Jordanie
2
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
2
-1
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
2
-7
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Croatie
Croatie
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
Playoffs
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