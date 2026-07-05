Battu 3-0 par le Maroc en 8es de finale du Mondial 2026, le Canada a quitté la compétition samedi à Houston. Mais son sélectionneur Jesse Marsch a livré une analyse qui fait beaucoup réagir: pour lui, ce sont son équipe était la meilleure.

Blick Sport

Le Canada rêvait d'un exploit, il a pris une leçon de réalisme. Samedi soir au NRG Stadium de Houston, les hommes de Jesse Marsch se sont inclinés 3-0 face au Maroc en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au terme d'un match longtemps équilibré et parfois heurté.

À 0-0 à la pause malgré plusieurs occasions canadiennes, tout a basculé au retour des vestiaires. Azzedine Ounahi a ouvert le score à la 50e minute sur un coup franc travaillé d'Achraf Hakimi, avant de s'offrir un doublé à la 82e. Soufiane Rahimi a scellé le sort de la rencontre dans le temps additionnel. Face aux assauts canadiens, le gardien marocain Yassine Bounou, pourtant né à Montréal, est resté impérial.

Une défaite nette, donc. Mais pas de quoi entamer les certitudes du sélectionneur canadien. «Nous étions la meilleure équipe!», a lancé Jesse Marsch au coup de sifflet final, avant de marteler son propos en conférence de presse. Selon lui, le Canada a dominé «en première mi-temps et même au début de la seconde», et seule «une action, ce coup franc de Hakimi», aurait fait la différence.

Le technicien américain est même allé plus loin: «Je préfère être nous plutôt qu'eux. Aussi bonne soit l'équipe du Maroc, je préfère être nous. Je suis vraiment fier de nos gars.» Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir. Plusieurs médias ont épinglé une analyse jugée «invraisemblable» et peu en phase avec le score, certains soulignant le manque de lucidité du coach au coup de sifflet final.

Il faut dire que Marsch n'en était pas à sa première sortie remarquée dans ce Mondial. Avant d'affronter le Maroc, il avait comparé la préparation du match à «un cauchemar sanglant et horrible». Quelques jours plus tôt, en phase de groupes, il avait qualifié la perspective d'affronter la Suisse de «spectacle d'horreur», avant de voir son équipe s'incliner face à la Nati.

Cette défaite met un terme au parcours historique du Canada, qui disputait les premiers huitièmes de finale de son histoire dans un Mondial masculin. Le Maroc, lui, poursuit son rêve et affrontera en quarts de finale la France.