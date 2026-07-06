Mexique - Angleterre a été reporté en raison d'un orage

Le coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Angleterre a été retardé d'une heure. De violentes intempéries frappe actuellement Mexico et la partie débutera à 3h (heure suisse), soit une heure plus tard.

AFP Agence France-Presse

«En raison de conditions météorologiques défavorables à Mexico, notamment du risque lié à la foudre à proximité du stade, le coup d'envoi du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde opposant le Mexique à l'Angleterre a été reporté», a indiqué la FIFA dans un communiqué.

«La sécurité et la sûreté de toutes les personnes sont la priorité de la FIFA. Nous remercions tous les supporters pour leur compréhension et leur coopération», ajoute l'instance.

Le match des seizièmes de finale lors duquel le Mexique a battu l'Équateur mardi dernier au stade Azteca avait déjà dû lui aussi être retardé en raison d'intempéries.

Des rumeurs circulaient ces derniers jours selon lesquelles le match aurait pu être avancé de six heures, à la mi-journée en heure locale, afin d'éviter d'éventuels orages. Toutefois, après consultation des deux équipes, la FIFA avait finalement décidé de s'en tenir au programme prévu initialement.

Le Mexique a remporté ses quatre matches dans le tournoi jusqu'à présent et espère que l'Angleterre connaîtra des difficultés en raison de l'altitude (2200 mètres) qui rend les efforts plus pénibles. «El Tri» n'a perdu que deux fois en 89 matches dans son stade Azteca fétiche.