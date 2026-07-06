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Début à 3h au lieu de 2h
Mexique - Angleterre a été reporté en raison d'un orage

Le coup d'envoi du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Angleterre a été retardé d'une heure. De violentes intempéries frappe actuellement Mexico et la partie débutera à 3h (heure suisse), soit une heure plus tard.
Publié: 02:13 heures
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

«En raison de conditions météorologiques défavorables à Mexico, notamment du risque lié à la foudre à proximité du stade, le coup d'envoi du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde opposant le Mexique à l'Angleterre a été reporté», a indiqué la FIFA dans un communiqué.

«La sécurité et la sûreté de toutes les personnes sont la priorité de la FIFA. Nous remercions tous les supporters pour leur compréhension et leur coopération», ajoute l'instance.

Le match des seizièmes de finale lors duquel le Mexique a battu l'Équateur mardi dernier au stade Azteca avait déjà dû lui aussi être retardé en raison d'intempéries.

Des rumeurs circulaient ces derniers jours selon lesquelles le match aurait pu être avancé de six heures, à la mi-journée en heure locale, afin d'éviter d'éventuels orages. Toutefois, après consultation des deux équipes, la FIFA avait finalement décidé de s'en tenir au programme prévu initialement.

Le Mexique a remporté ses quatre matches dans le tournoi jusqu'à présent et espère que l'Angleterre connaîtra des difficultés en raison de l'altitude (2200 mètres) qui rend les efforts plus pénibles. «El Tri» n'a perdu que deux fois en 89 matches dans son stade Azteca fétiche.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0:0
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0:0
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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