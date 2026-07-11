Bienvenue à Kansas City, capitale de... l'Argentine!

Des immenses taquets de viande, des tambours et du bleu ciel et blanc à perte de vue: Kansas City est devenue argentine ce week-end. Les supporters suisses ont énormément de concurrence... Plongée dans la folie des supporters de l'Albiceleste.

Lucas Werder et Toto Marti

Il faut qu'elle arrive. Dès dimanche, à New York. Cette quatrième étoile tant attendue sur le maillot argentin. Ou, comme le chantent les supporters de l'Albiceleste depuis des semaines: «Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta.»

Vendredi soir, à Kansas City, cet hymne résonne sans interruption. Plus d'un millier de supporters argentins se sont donné rendez-vous pour le traditionnel Banderazo, un rassemblement organisé par les fans eux-mêmes. Au programme: chants, drapeaux, fumigènes, barbecue… et beaucoup de bière.

À la veille du quart de finale face à la Suisse, c'est le Creek Mill Park qui accueille les festivités. De loin déjà, la fumée des traditionnels asados dépasse les camping-cars stationnés le long de la route. Sur les grils, la viande crépite. Dans les verres, la bière coule à flot. Ou un mélange de Coca-Cola et de Fernet, cette liqueur amère italienne devenue une véritable institution en Argentine.

«La Suisse est meilleure que l'Autriche»

Juan a grandi en Argentine, mais vit dans le Minnesota depuis vingt-cinq ans. Pour ce quart de finale, il a parcouru des centaines de kilomètres avec son camping-car et son barbecue. Au menu: côtes de bœuf et saucisses. «La veille d'un match, on se retrouve tous ensemble. On mange de la viande, on boit quelques bières et on profite», raconte-t-il. «Ça va être un match compliqué. La Suisse est meilleure que l'Autriche», lâche-t-il cependant, un brin inquiet.

Nicolas, lui, vit désormais à Dallas. Avec ses amis, il a apporté plus de vingt kilos de viande. Pas uniquement pour leur groupe. «Tous ceux qui ont faim peuvent venir manger avec nous», explique-t-il, avant d'ajouter dans un éclat de rire: «Même si, il faut bien l'avouer, il existe de meilleurs asados que celui-ci.»

«Je suis argentin du berceau à la tombe»

Comme Juan et Nicolas, une grande partie des supporters présents vivent aujourd'hui aux États-Unis. D'autres ont traversé le continent spécialement pour soutenir leur sélection. «Je dirais que 70% des personnes ici viennent directement d'Argentine», estime un fan. Son voisin est un peu moins catégorique et imagine une répartition plus équilibrée.

Une chose est sûre: impossible de distinguer les expatriés des voyageurs. Tous portent le maillot de l'Albiceleste. Tous chantent en espagnol. «C'est incroyable. Il y a une ambiance de folie», sourit Sofia, venue de Dallas.

Quelques mètres plus loin, les tambours repartent de plus belle et le chant de La cuarta estrella envahit une nouvelle fois le parc. «Je suis argentin du berceau à la tombe», reprennent les supporters. «Pour les Malouines, pour Diego, pour le dernier but de Leo… Argentine, je veux te voir une nouvelle fois championne du monde.»