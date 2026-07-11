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Les Argentins ont complètement annexé Kansas City: il n'y a que du bleu en ville!
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La folie à Kansas City:Les Argentins ont complètement annexé Kansas City: il n'y a que du bleu en ville

De la viande et des tambours
Bienvenue à Kansas City, capitale de... l'Argentine!

Des immenses taquets de viande, des tambours et du bleu ciel et blanc à perte de vue: Kansas City est devenue argentine ce week-end. Les supporters suisses ont énormément de concurrence... Plongée dans la folie des supporters de l'Albiceleste.
Publié: il y a 40 minutes
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Les supporters argentins envahissent Kansas City.
Photo: TOTO MARTI
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Lucas Werder et Toto Marti

Il faut qu'elle arrive. Dès dimanche, à New York. Cette quatrième étoile tant attendue sur le maillot argentin. Ou, comme le chantent les supporters de l'Albiceleste depuis des semaines: «Quiero ver la cuarta estrella brillar en la camiseta.»

Vendredi soir, à Kansas City, cet hymne résonne sans interruption. Plus d'un millier de supporters argentins se sont donné rendez-vous pour le traditionnel Banderazo, un rassemblement organisé par les fans eux-mêmes. Au programme: chants, drapeaux, fumigènes, barbecue… et beaucoup de bière.

À la veille du quart de finale face à la Suisse, c'est le Creek Mill Park qui accueille les festivités. De loin déjà, la fumée des traditionnels asados dépasse les camping-cars stationnés le long de la route. Sur les grils, la viande crépite. Dans les verres, la bière coule à flot. Ou un mélange de Coca-Cola et de Fernet, cette liqueur amère italienne devenue une véritable institution en Argentine.

«La Suisse est meilleure que l'Autriche»

Juan a grandi en Argentine, mais vit dans le Minnesota depuis vingt-cinq ans. Pour ce quart de finale, il a parcouru des centaines de kilomètres avec son camping-car et son barbecue. Au menu: côtes de bœuf et saucisses. «La veille d'un match, on se retrouve tous ensemble. On mange de la viande, on boit quelques bières et on profite», raconte-t-il. «Ça va être un match compliqué. La Suisse est meilleure que l'Autriche», lâche-t-il cependant, un brin inquiet.

Nicolas, lui, vit désormais à Dallas. Avec ses amis, il a apporté plus de vingt kilos de viande. Pas uniquement pour leur groupe. «Tous ceux qui ont faim peuvent venir manger avec nous», explique-t-il, avant d'ajouter dans un éclat de rire: «Même si, il faut bien l'avouer, il existe de meilleurs asados que celui-ci.»

«Je suis argentin du berceau à la tombe»

Comme Juan et Nicolas, une grande partie des supporters présents vivent aujourd'hui aux États-Unis. D'autres ont traversé le continent spécialement pour soutenir leur sélection. «Je dirais que 70% des personnes ici viennent directement d'Argentine», estime un fan. Son voisin est un peu moins catégorique et imagine une répartition plus équilibrée.

Une chose est sûre: impossible de distinguer les expatriés des voyageurs. Tous portent le maillot de l'Albiceleste. Tous chantent en espagnol. «C'est incroyable. Il y a une ambiance de folie», sourit Sofia, venue de Dallas.

Quelques mètres plus loin, les tambours repartent de plus belle et le chant de La cuarta estrella envahit une nouvelle fois le parc. «Je suis argentin du berceau à la tombe», reprennent les supporters. «Pour les Malouines, pour Diego, pour le dernier but de Leo… Argentine, je veux te voir une nouvelle fois championne du monde.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
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3
-4
0
Playoffs
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