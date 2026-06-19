L'Iran veut sévir contre les supporters qui manifestent

Lors de leur match de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, certains supporters iraniens présents dans les tribunes ont manifesté contre le régime. La justice iranienne a désormais annoncé qu'elle allait engager des poursuites judiciaires.

Blick Sport

Le comportement des supporters iraniens lors du match de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles (2-2) semble avoir déplu au régime. Celui-ci entend prendre des mesures à l'encontre des supporters qui ont bafoué l'hymne national et l'ont hué avant le match. C'est ce que rapporte le portail d'information iranien «Nour News».

Selon cette source, plusieurs supporters ont déjà été identifiés et des poursuites ont été engagées en Iran. Les supporters risquent le gel de leurs avoirs dans le pays si les accusations sont confirmées.

De nombreux supporters iraniens présents lors du match contre la Nouvelle-Zélande arboraient l’ancien drapeau représentant le soleil et le lion – un symbole de la résistance contre le régime.

Ils ont également souligné auprès des médias américains que leur soutien allait à l’équipe iranienne, et non au régime de Téhéran. Leur joie après les deux buts marqués contre la Nouvelle-Zélande était d’ailleurs débordante. Cet incident met toutefois une nouvelle fois en lumière à quel point la participation de l’Iran à la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord est politiquement chargée.

Cet article a été publié pour la première fois sur sportal.bg. À l’instar de Blick, cette plateforme d’information bulgare appartient à la maison d’édition Ringier.