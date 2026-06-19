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Critiques du régime
L'Iran veut sévir contre les supporters qui manifestent

Lors de leur match de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, certains supporters iraniens présents dans les tribunes ont manifesté contre le régime. La justice iranienne a désormais annoncé qu'elle allait engager des poursuites judiciaires.
Publié: il y a 53 minutes
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Lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles, certains supporters iraniens ont sifflé pendant l'hymne national.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Blick Sport

Le comportement des supporters iraniens lors du match de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande à Los Angeles (2-2) semble avoir déplu au régime. Celui-ci entend prendre des mesures à l'encontre des supporters qui ont bafoué l'hymne national et l'ont hué avant le match. C'est ce que rapporte le portail d'information iranien «Nour News».

Selon cette source, plusieurs supporters ont déjà été identifiés et des poursuites ont été engagées en Iran. Les supporters risquent le gel de leurs avoirs dans le pays si les accusations sont confirmées.

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De nombreux supporters iraniens présents lors du match contre la Nouvelle-Zélande arboraient l’ancien drapeau représentant le soleil et le lion – un symbole de la résistance contre le régime.

Ils ont également souligné auprès des médias américains que leur soutien allait à l’équipe iranienne, et non au régime de Téhéran. Leur joie après les deux buts marqués contre la Nouvelle-Zélande était d’ailleurs débordante. Cet incident met toutefois une nouvelle fois en lumière à quel point la participation de l’Iran à la phase finale de la Coupe du monde en Amérique du Nord est politiquement chargée.

Cet article a été publié pour la première fois sur sportal.bg. À l’instar de Blick, cette plateforme d’information bulgare appartient à la maison d’édition Ringier. 

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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