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La Fédé sort du silence
Un Colombien menacé de mort après son loupé face à la Nati

La Suisse aurait pu être éliminée par la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après le tir manqué de Jaminton Campaz, le joueur colombien a été victime de menaces de mort, une situation qui rappelle le drame Andrés Escobar.
Publié: 22:11 heures
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Jaminton Campaz a manqué une occasion en or face à la Suisse.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

L'équipe de Suisse disputera son quart de finale de Coupe du monde ce dimanche à Kansas City face à l'Argentine. Mais Murat Yakin et ses joueurs auraient également pu se retrouver quelque part en train de profiter de quelques jours de repos. Le huitième de finale face à la Colombie a effectivement été très serré et la décision n'est tombée qu'aux tirs au but.

Mais elle aurait pu intervenir plus tôt. Notamment à la 115e minute, lorsque Jaminton Campaz a pu profiter d'une grossière erreur de Granit Xhaka pour partir seul affronter Gregor Kobel. Mais la frappe de l'ailier des Cafeteros est passée largement au-dessus. Au lieu de se préparer à affronter les champions du monde en titre, les Colombiens sont donc partis en vacances.

«Totale solidarité et soutien»

De son côté, le Rosario Central doit sans doute encore regretter cette occasion en or. Et malheureusement pour lui, certaines personnes mal intentionnées lui ont rappelé son raté de la pire des manières: en le menaçant de mort, ainsi que sa famille. Des menaces que la Fédération colombienne de football (FCF) n'a pas manqué de condamner.

Elle lui a exprimé sa «totale solidarité et son soutien», ainsi qu'à sa famille. Cette histoire rappelle le douloureux souvenir de l'assassinat par balles du défenseur Andrés Escobar à Medellín en 1994. L'ancien joueur de Young Boys avait inscrit un but contre son camp quelques semaines plus tôt lors de la Coupe du monde aux États-Unis, provoquant l'élimination des Cafeteros.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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