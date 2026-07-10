Un Colombien menacé de mort après son loupé face à la Nati

La Suisse aurait pu être éliminée par la Colombie en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Après le tir manqué de Jaminton Campaz, le joueur colombien a été victime de menaces de mort, une situation qui rappelle le drame Andrés Escobar.

Blick Sport

L'équipe de Suisse disputera son quart de finale de Coupe du monde ce dimanche à Kansas City face à l'Argentine. Mais Murat Yakin et ses joueurs auraient également pu se retrouver quelque part en train de profiter de quelques jours de repos. Le huitième de finale face à la Colombie a effectivement été très serré et la décision n'est tombée qu'aux tirs au but.

Mais elle aurait pu intervenir plus tôt. Notamment à la 115e minute, lorsque Jaminton Campaz a pu profiter d'une grossière erreur de Granit Xhaka pour partir seul affronter Gregor Kobel. Mais la frappe de l'ailier des Cafeteros est passée largement au-dessus. Au lieu de se préparer à affronter les champions du monde en titre, les Colombiens sont donc partis en vacances.

«Totale solidarité et soutien»

De son côté, le Rosario Central doit sans doute encore regretter cette occasion en or. Et malheureusement pour lui, certaines personnes mal intentionnées lui ont rappelé son raté de la pire des manières: en le menaçant de mort, ainsi que sa famille. Des menaces que la Fédération colombienne de football (FCF) n'a pas manqué de condamner.

Elle lui a exprimé sa «totale solidarité et son soutien», ainsi qu'à sa famille. Cette histoire rappelle le douloureux souvenir de l'assassinat par balles du défenseur Andrés Escobar à Medellín en 1994. L'ancien joueur de Young Boys avait inscrit un but contre son camp quelques semaines plus tôt lors de la Coupe du monde aux États-Unis, provoquant l'élimination des Cafeteros.