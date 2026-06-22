Nico Schlotterbeck ne disputera plus la moindre minute de cette Coupe du monde. Blessé à la cheville contre la Côte d'Ivoire, le défenseur allemand devrait être éloigné des terrains durant plusieurs semaines.

Carlo Steiner

La Coupe du monde est déjà terminée pour Nico Schlotterbeck. Selon les informations de «Bild», le défenseur allemand du Borussia Dortmund s'est déchiré les ligaments de la cheville gauche et devrait être absent environ huit semaines.

Nico Schlotterbeck s'est blessé lors du deuxième match de groupe remporté par l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire (2-1). Touché dès les premières minutes après un duel avec Amad Diallo, l'attaquant de Manchester United, il a dû recevoir des soins avant de quitter le terrain à la pause. Samedi déjà, sa cheville semblait fortement enflée au moment de son remplacement.

Les inquiétudes étaient donc nombreuses dans le camp allemand. «Malheureusement, ça ne s'annonce pas bien», avait déclaré le sélectionneur Julian Nagelsmann après la rencontre. Les examens ont confirmé les craintes du staff médical.

Un coup dur aussi pour son avenir

Cette blessure pourrait également avoir des conséquences sur la suite de sa carrière. Malgré sa récente prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Selon «Bild», certaines clauses pourraient même faciliter un éventuel transfert.

La Coupe du monde devait servir de vitrine au défenseur formé à Fribourg, arrivé à Dortmund à l'été 2022. Mais son tournoi s'arrête prématurément après seulement deux rencontres.

L'Allemagne ne peut plus convoquer de remplaçant

La Fédération allemande ne pourra pas appeler un nouveau joueur pour remplacer Nico Schlotterbeck. Le règlement de la FIFA n'autorise des changements dans la liste que jusqu'à 24 heures avant le premier match du tournoi. Seuls les gardiens bénéficient d'une exception. L'effectif allemand est donc désormais réduit à 25 joueurs.

Pour remplacer Nico Schlotterbeck sur le terrain, Julian Nagelsmann devrait continuer à faire confiance à Antonio Rüdiger, déjà entré en jeu à la mi-temps contre la Côte d'Ivoire. Aux côtés de Jonathan Tah, d'autres options existent en défense centrale, notamment Waldemar Anton et Malick Thiaw.