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Touché aux ligaments
Le Mondial s'arrête après seulement deux matches pour un défenseur allemand

Nico Schlotterbeck ne disputera plus la moindre minute de cette Coupe du monde. Blessé à la cheville contre la Côte d'Ivoire, le défenseur allemand devrait être éloigné des terrains durant plusieurs semaines.
Publié: 14:59 heures
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Pour le défenseur allemand Nico Schlotterbeck, la Coupe du monde est déjà terminée.
Photo: IMAGO/Kirchner-Media
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Carlo Steiner

La Coupe du monde est déjà terminée pour Nico Schlotterbeck. Selon les informations de «Bild», le défenseur allemand du Borussia Dortmund s'est déchiré les ligaments de la cheville gauche et devrait être absent environ huit semaines.

Nico Schlotterbeck s'est blessé lors du deuxième match de groupe remporté par l'Allemagne contre la Côte d'Ivoire (2-1). Touché dès les premières minutes après un duel avec Amad Diallo, l'attaquant de Manchester United, il a dû recevoir des soins avant de quitter le terrain à la pause. Samedi déjà, sa cheville semblait fortement enflée au moment de son remplacement.

Les inquiétudes étaient donc nombreuses dans le camp allemand. «Malheureusement, ça ne s'annonce pas bien», avait déclaré le sélectionneur Julian Nagelsmann après la rencontre. Les examens ont confirmé les craintes du staff médical.

Un coup dur aussi pour son avenir

Cette blessure pourrait également avoir des conséquences sur la suite de sa carrière. Malgré sa récente prolongation de contrat avec le Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck est régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid. Selon «Bild», certaines clauses pourraient même faciliter un éventuel transfert.

La Coupe du monde devait servir de vitrine au défenseur formé à Fribourg, arrivé à Dortmund à l'été 2022. Mais son tournoi s'arrête prématurément après seulement deux rencontres.

L'Allemagne ne peut plus convoquer de remplaçant

La Fédération allemande ne pourra pas appeler un nouveau joueur pour remplacer Nico Schlotterbeck. Le règlement de la FIFA n'autorise des changements dans la liste que jusqu'à 24 heures avant le premier match du tournoi. Seuls les gardiens bénéficient d'une exception. L'effectif allemand est donc désormais réduit à 25 joueurs.

Pour remplacer Nico Schlotterbeck sur le terrain, Julian Nagelsmann devrait continuer à faire confiance à Antonio Rüdiger, déjà entré en jeu à la mi-temps contre la Côte d'Ivoire. Aux côtés de Jonathan Tah, d'autres options existent en défense centrale, notamment Waldemar Anton et Malick Thiaw.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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