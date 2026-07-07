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«On essaie d'accepter la situation»
La Colombie désavantagée pour son quart face à la Suisse

Contrainte de passer par tous les fuseaux horaires nord-américains, la Colombie aborde son 8e de finale contre la Suisse avec un désavantage. Mais son sélectionneur Nestor Lorenzo reste pragmatique.
Publié: 09:09 heures
Plusieurs joueurs colombiens, dont le capitaine James, ainsi que des membres du staff, ont présenté des symptômes grippaux.
Photo: AP Photo/Jeff Roberson
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ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir joué au Mexique et à Miami en phase de groupes, puis à Kansas City pour leur 16e de finale, les Cafeteros ont voyagé jusqu'à Vancouver, sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. «Ce ne sont pas seulement les voyages qui sont difficiles, mais les changements de fuseaux horaires, de météo, d'humidité, d'altitude», a énuméré le sélectionneur Nestor Lorenzo lundi en conférence de presse d'avant-match.

L'Argentin de 60 ans, sur le banc de la Colombie depuis 2022, n'a pas voulu s'apitoyer sur le sort de son équipe. «Cela aurait pu arriver à n'importe quelle équipe, ça tombe sur nous. On essaie de l'accepter et de résoudre les problèmes que cela crée jour après jour», a-t-il dit.

Des symptômes grippaux

L'un de ces problèmes a été l'apparition de symptômes grippaux chez plusieurs joueurs de la sélection ainsi que certains membres du staff. James Rodriguez, le capitaine des Cafeteros, a d'ailleurs dû céder sa place à la mi-temps du 16e de finale contre le Ghana à cause de ce virus. Nestor Lorenzo a toutefois assuré lundi que son groupe avait bien récupéré.

L'ancien défenseur international argentin (134 sélections) a également donné son avis sur la Suisse. «C'est une équipe bien organisée, qui attaque bien, qui défend bien. Leurs joueurs évoluent dans des grands clubs européens et leur sélectionneur est en place depuis cinq ans. On peut donc dire qu'ils ont une certaine expérience», a-t-il souligné.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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