Composition des équipes Statistiques Matches et résultats Classement Info

Vancouver , Canada

Le Salvador

Les derniers matches

2 : 0

J.

Groupe L

République Démocratique du Congo

J.

J.

Groupe J

J.

J.

J.

J.

J.

J.

Groupe D

J.

Groupe C

J.

République de Corée

Afrique du Sud

0 : 2

J.

Coupe du monde 2026 – Groupe A