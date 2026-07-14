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Mbappé? Messi? Kane?
Qui terminera meilleur buteur de la Coupe du monde?

À égalité avec huit réalisations, Lionel Messi et Kylian Mbappé se disputent le Soulier d'or du Mondial. Les demi-finales pourraient faire la différence.
Publié: il y a 3 minutes
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Kylian Mbappé a déjà marqué huit buts depuis le début du tournoi.
Photo: Getty Images
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Alexander Hornstein

Le record du plus grand nombre de buts inscrits en Coupe du monde est tombé il y a déjà plus d'un mois, lorsque Lionel Messi a dépassé Miroslav Klose grâce à un doublé face à l'Autriche. Kylian Mbappé lui a emboîté le pas peu après et, avec 20 réalisations, ne compte plus qu'un but de retard sur l'Argentin. Lors du tournoi en cours, les deux attaquants se livrent également un duel à distance pour le titre de meilleur buteur de la Coupe du monde 2026. À la veille des demi-finales, ils totalisent chacun huit buts en six rencontres.

Le duo anglais Harry Kane et Jude Bellingham est lui aussi toujours en lice, tant il a été indispensable au parcours de l'équipe de Thomas Tuchel jusqu'en demi-finale. Sur les 13 buts inscrits par l'Angleterre, pas moins de 12 portent la signature de Kane et Bellingham (six chacun). Mercredi, les Three Lions défieront l'Argentine, tandis que la France affrontera l'Espagne mardi.

Difficile d'aller chercher «Jésus» Fontaine

Même s'il ne manque qu'un but à Mbappé et Messi pour boucler le tournoi avec le plus grand total de réalisations depuis 1970 (Gerd Müller, 10), le record absolu de Just Fontaine devrait résister. En 1958, l'ancien international français avait réalisé l'exploit d'inscrire 13 buts... en seulement six rencontres! Pour conclure son tournoi, il avait terrassé l'Allemagne lors du match pour la troisième place grâce à un quadruplé.

Plus tard, il était revenu sur cette Coupe du monde historique: «Marquer 13 buts sans tirer le moindre penalty, c'est déjà incroyable. Je marchais sur l'eau comme Jésus. Je n'ai aucune idée si ce record sera un jour battu. Je ne suis pas voyant, après tout. Mais cela ne me dérangerait pas de le conserver». Au moins jusqu'en 2030, cela devrait être le cas.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Angleterre
Argentine
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