Composition des équipes Statistiques Matches et résultats Classement Info

Philadelphie , Etats-Unis

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1 : 1

J.

Groupe L

République Démocratique du Congo

1 : 1

J.

J.

Groupe J

J.

J.

J.

J.

J.

J.

Groupe D

J.

Groupe C

J.

République de Corée

Afrique du Sud

J.

Coupe du monde 2026 – Groupe A