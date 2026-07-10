Norvège - Angleterre perturbé par la météo?

La météo pourrait encore jouer les trouble-fêtes pour l’Angleterre en Coupe du monde. Face à la Norvège, les Three Lions craignent un nouveau report alors que leur adversaire est touché par une vague de maladies.

Blick Sport

Alors que son huitième de finale contre Mexique avait déjà été retardé d’une heure en raison d’un violent orage, l'équipe d'Angleterre pourrait à nouveau être confrontée au même problème samedi face à la Norvège (23h00). À Miami, où se disputera le quart de finale, des orages sont annoncés peu avant le coup d’envoi.

Selon les prévisions du service météorologique de la BBC, les conditions pourraient être difficiles ce week-end dans le sud de la Floride. Le thermomètre devrait atteindre 33 degrés samedi, avec un taux d’humidité élevé. Le protocole de la Coupe du monde en cas d’intempéries prévoit qu’après la détection d’un éclair dans un rayon d’environ 13 kilomètres, une attente d’au moins 30 minutes doit être observée. Chaque nouvel éclair relance ce délai.

Comme si la météo ne suffisait pas, la Norvège doit également composer avec des problèmes de santé au sein de son effectif. Le sélectionneur Ståle Solbakken a évoqué auprès du quotidien norvégien «Dagbladet» la présence de «toux et d’essoufflements qui reviennent régulièrement chez certains joueurs». Selon lui, les nombreux déplacements imposés par les longues distances de cette Coupe du monde auraient pesé sur son groupe.