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Rien ne va pour les Norvégiens
Norvège - Angleterre perturbé par la météo?

La météo pourrait encore jouer les trouble-fêtes pour l’Angleterre en Coupe du monde. Face à la Norvège, les Three Lions craignent un nouveau report alors que leur adversaire est touché par une vague de maladies.
Publié: il y a 28 minutes
1/2
L'Angleterra connaîtra-t-elle un deuxième repport de suite à cause de la météo?
Photo: imago/Gribaudi/ImagePhoto
Blick Sport

Alors que son huitième de finale contre Mexique avait déjà été retardé d’une heure en raison d’un violent orage, l'équipe d'Angleterre pourrait à nouveau être confrontée au même problème samedi face à la Norvège (23h00). À Miami, où se disputera le quart de finale, des orages sont annoncés peu avant le coup d’envoi.

Selon les prévisions du service météorologique de la BBC, les conditions pourraient être difficiles ce week-end dans le sud de la Floride. Le thermomètre devrait atteindre 33 degrés samedi, avec un taux d’humidité élevé. Le protocole de la Coupe du monde en cas d’intempéries prévoit qu’après la détection d’un éclair dans un rayon d’environ 13 kilomètres, une attente d’au moins 30 minutes doit être observée. Chaque nouvel éclair relance ce délai.

Comme si la météo ne suffisait pas, la Norvège doit également composer avec des problèmes de santé au sein de son effectif. Le sélectionneur Ståle Solbakken a évoqué auprès du quotidien norvégien «Dagbladet» la présence de «toux et d’essoufflements qui reviennent régulièrement chez certains joueurs». Selon lui, les nombreux déplacements imposés par les longues distances de cette Coupe du monde auraient pesé sur son groupe.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Angleterre
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Norvège
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