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Les joueurs allemands paient le bus à leurs fans

La Coupe du monde de football aura lieu du 11 juin au 19 juillet entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Retrouvez toutes les informations liés à cette compétition.
Publié: 16:59 heures
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Dernière mise à jour: 17:25 heures
17:23 heures

Les joueurs allemands paient le bus à leurs fans

La forte hausse des tarifs des transports publics aux États-Unis à l'approche de la Coupe du monde a suscité de nombreuses critiques. Le trajet entre New York et le MetLife Stadium, dans le New Jersey, a notamment vu son prix augmenter de manière significative. Certes, le prix des billets spéciaux a été ramené de 150 à 98 dollars pour un aller-retour, mais le prix normal de ce trajet n’est habituellement que de 12,90 dollars.

Les stars du football allemand réagissent à cette situation et offrent à 600 supporters un transport gratuit en bus vers le stade pour le troisième match de groupe contre l’Équateur (25 juin). Selon les informations de l'agence de presse allemande DPA, le capitaine Joshua Kimmich et ses coéquipiers prennent en charge les frais de transport pour se rendre au match. Pour bénéficier de ce transport gratuit, il faut être membre du fan-club de l'équipe nationale. Si le nombre de fans souhaitant obtenir l'une des 600 places dépasse ce nombre, le choix se fera par tirage au sort.

16:16 heures

Nouvelle manifestation près du stade Azteca avant le premier match

Des centaines de manifestants dénonçant le fléau des «personnes disparues» dans le pays sont revenus mercredi soir dans le quartier situé près du mytique stade Azteca de Mexico. Ceci à quelques heures du début de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde.

La plupart des protestataires étaient des proches ou des membres de la famille de ces personnes disparues, tuées ou enlevées dans le pays, miné par les cartels de drogue.

Aucun heurt avec les forces de l'ordre n'a été signalé alors que le gouvernement mexicain fait face depuis des semaines à des manifestations, principalement menées par des enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail.

La Coupe du monde de football, organisée au Mexique, Etats-Unis et Canada, débute ce jeudi avec la prestation annoncée de la superstar colombienne Shakira, suivie du match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.

La police a mis en place un périmètre de sécurité de 1,6 km autour du stade avant l'arrivée des supporters jeudi et indiqué qu'elle autoriserait les manifestations pacifiques, mais que seuls les détenteurs de billets pourraient accéder à l'enceinte.

Source: ATS

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
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Groupe B
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Groupe C
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Groupe G
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Groupe L
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