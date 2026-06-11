Les joueurs allemands paient le bus à leurs fans

Nouvelle manifestation près du stade Azteca avant le premier match

Des centaines de manifestants dénonçant le fléau des «personnes disparues» dans le pays sont revenus mercredi soir dans le quartier situé près du mytique stade Azteca de Mexico. Ceci à quelques heures du début de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde.

La plupart des protestataires étaient des proches ou des membres de la famille de ces personnes disparues, tuées ou enlevées dans le pays, miné par les cartels de drogue.

Aucun heurt avec les forces de l'ordre n'a été signalé alors que le gouvernement mexicain fait face depuis des semaines à des manifestations, principalement menées par des enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail.

La Coupe du monde de football, organisée au Mexique, Etats-Unis et Canada, débute ce jeudi avec la prestation annoncée de la superstar colombienne Shakira, suivie du match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.

La police a mis en place un périmètre de sécurité de 1,6 km autour du stade avant l'arrivée des supporters jeudi et indiqué qu'elle autoriserait les manifestations pacifiques, mais que seuls les détenteurs de billets pourraient accéder à l'enceinte.

Source: ATS