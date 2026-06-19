Les mauvaises langues diront qu'avec un tel tacle, Neymar risque bien d'être blessé pour quelques semaines de plus. Joueur à la santé fragile, le Brésilien a bel et bien été convoqué pour jouer la Coupe du monde avec son équipe nationale. Enfin, jouer, c'est un grand mot.
À l'heure actuelle, l'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a disputé aucune minute dans ce Mondial. La faute à une blessure, évidemment. Sur le banc mais pas habillé pour jouer face au Maroc, Neymar ne pourra non plus pas jouer vendredi, face à Haïti. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il a pu s'entraîner à l'écart du groupe.
Certaines voix s'élèvent pour critiquer la sélection de l'attaquant de la part de Carlo Ancelotti. Et une bien particulière, à savoir celle de Lula, le président du Brésil. Lors d'une allocution en public, le dirigeant a demandé à un jeune garçon qui était bon au football. «Neymar», a répondu directement l'enfant.
Le chef d'État a rigolé et a ironisé: «Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé pour faire du télétravail.» Rires dans l'assemblée. Peut-être qu'en disant cela, Lula avait un petit sentiment de revanche dans sa voix. Fin 2022, le joueur de football avait appelé à voter en faveur de Jair Bolsonaro, candidat d'extrême-droite opposé à Lula.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
2
-2
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
2
6
4
2
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
2
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
1
1
3
2
Maroc
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
2:0
2
5
6
2
Australie
0:2
2
0
3
3
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
1
4
3
2
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
1
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgique
1
0
1
4
Egypte
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
1
3
3
2
France
1
2
3
3
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
1
3
3
2
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
1
1
3
3
Panama
1
-1
0
4
Croatie
1
-2
0