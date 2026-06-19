Président du Brésil, Lula n'a pas hésité à tacler Neymar lors d'une rencontre avec la population. Absent pour blessure depuis le début du Mondial, l'ancien du PSG ne pourra pas être aligné contre Haïti.

Blick Sport

Les mauvaises langues diront qu'avec un tel tacle, Neymar risque bien d'être blessé pour quelques semaines de plus. Joueur à la santé fragile, le Brésilien a bel et bien été convoqué pour jouer la Coupe du monde avec son équipe nationale. Enfin, jouer, c'est un grand mot.

À l'heure actuelle, l'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a disputé aucune minute dans ce Mondial. La faute à une blessure, évidemment. Sur le banc mais pas habillé pour jouer face au Maroc, Neymar ne pourra non plus pas jouer vendredi, face à Haïti. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il a pu s'entraîner à l'écart du groupe.

Certaines voix s'élèvent pour critiquer la sélection de l'attaquant de la part de Carlo Ancelotti. Et une bien particulière, à savoir celle de Lula, le président du Brésil. Lors d'une allocution en public, le dirigeant a demandé à un jeune garçon qui était bon au football. «Neymar», a répondu directement l'enfant.

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Le chef d'État a rigolé et a ironisé: «Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé pour faire du télétravail.» Rires dans l'assemblée. Peut-être qu'en disant cela, Lula avait un petit sentiment de revanche dans sa voix. Fin 2022, le joueur de football avait appelé à voter en faveur de Jair Bolsonaro, candidat d'extrême-droite opposé à Lula.