DE
FR

La vanne du président Lula
«Neymar est le premier joueur au Mondial à faire du télétravail»

Président du Brésil, Lula n'a pas hésité à tacler Neymar lors d'une rencontre avec la population. Absent pour blessure depuis le début du Mondial, l'ancien du PSG ne pourra pas être aligné contre Haïti.
Publié: il y a 29 minutes
1/2
Neymar n'a pas encore joué dans ce Mondial.
Photo: IMAGO/Passion2Press
Blick Sport

Les mauvaises langues diront qu'avec un tel tacle, Neymar risque bien d'être blessé pour quelques semaines de plus. Joueur à la santé fragile, le Brésilien a bel et bien été convoqué pour jouer la Coupe du monde avec son équipe nationale. Enfin, jouer, c'est un grand mot.

À l'heure actuelle, l'ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain n'a disputé aucune minute dans ce Mondial. La faute à une blessure, évidemment. Sur le banc mais pas habillé pour jouer face au Maroc, Neymar ne pourra non plus pas jouer vendredi, face à Haïti. La seule bonne nouvelle, c'est qu'il a pu s'entraîner à l'écart du groupe.

Certaines voix s'élèvent pour critiquer la sélection de l'attaquant de la part de Carlo Ancelotti. Et une bien particulière, à savoir celle de Lula, le président du Brésil. Lors d'une allocution en public, le dirigeant a demandé à un jeune garçon qui était bon au football. «Neymar», a répondu directement l'enfant.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Le chef d'État a rigolé et a ironisé: «Neymar, c'est le premier joueur au monde appelé pour faire du télétravail.» Rires dans l'assemblée. Peut-être qu'en disant cela, Lula avait un petit sentiment de revanche dans sa voix. Fin 2022, le joueur de football avait appelé à voter en faveur de Jair Bolsonaro, candidat d'extrême-droite opposé à Lula.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2:0
2
5
6
2
Australie
Australie
0:2
2
0
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
Suède
1
4
3
2
Japon
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Brésil
Brésil
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Brésil
      Brésil