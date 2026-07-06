Longtemps incapable de faire la différence, l'Espagne a fini par faire plier le Portugal grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel (1-0). La Roja rejoint ainsi les quarts de finale, où elle affrontera les USA ou la Belgique.

Blick Sport

Ce 42e choc entre le Portugal et l'Espagne aura mis du temps à se décider puisque la délivrance n'est tombée qu'à la 91e minute de jeu des pieds de Mikel Merino. De quoi permettre à l'Espagne de retrouver les quarts de finale après son élimination frustrante en 8es de finale face au Maroc en 2022. Une qualification méritée pour une équipe qui a globalement dominé la rencontre face à des Lusitaniens, comme souvent, en manque d'idées.

L'Espagne se procurait les premières occasions chaudes de la rencontre. Tout d'abord par Mikel Oyarzabal, qui pouvait partir à la limite du hors-jeu sur un service parfait de Dani Olmo. L'attaquant de la Roja manquait toutefois le cadre, malgré sa position favorable, seul face à Diogo Costa (8e). Ce dernier s'interposait ensuite coup sur coup devant Lamine Yamal, pas dans un grand soir, et Álex Baena (16e). De son côté, le Portugal peinait à se montrer dangereux et voyait seulement Cristiano Ronaldo, qui jouait donc son dernier match de Coupe du monde, chauffer les gants d'Unai Simón d'un angle très fermé (11e).

La décision met du temps à tomber

La première très grosse opportunité portugaise tombait juste avant la pause, des pieds de Nuno Mendes. Après un corner joué à deux, le latéral gauche du PSG envoyait une lourde frappe qui, contrée par le dos de Pedro Porro, s'écrasait sur la barre du but espagnol (41e).

La seconde période était plus serrée, chaque équipe se procurant de petites occasions, sans toutefois mettre la défense adverse en grande difficulté. Ruben Dias contrait en taclant une frappe très dangereuse de Dani Olmo (77e), mais ne pouvait en revanche rien sur l'ouverture du score de la Roja, tombée à la 90e+1 minute des pieds de Mikel Merino, alors tout juste entré en jeu, sur une merveille de passe de Ferran Torres.

Qualifiée pour les quarts de finale, l'Espagne affrontera les USA ou la Belgique vendredi à Los Angeles.