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Rêve de «CR7» brisé
L'Espagne vient à bout du Portugal durant le temps additionnel

Longtemps incapable de faire la différence, l'Espagne a fini par faire plier le Portugal grâce à un but de Mikel Merino dans le temps additionnel (1-0). La Roja rejoint ainsi les quarts de finale, où elle affrontera les USA ou la Belgique.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
L'Espagne jouera les quarts de finale de la Coupe du monde.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Ce 42e choc entre le Portugal et l'Espagne aura mis du temps à se décider puisque la délivrance n'est tombée qu'à la 91e minute de jeu des pieds de Mikel Merino. De quoi permettre à l'Espagne de retrouver les quarts de finale après son élimination frustrante en 8es de finale face au Maroc en 2022. Une qualification méritée pour une équipe qui a globalement dominé la rencontre face à des Lusitaniens, comme souvent, en manque d'idées.

L'Espagne se procurait les premières occasions chaudes de la rencontre. Tout d'abord par Mikel Oyarzabal, qui pouvait partir à la limite du hors-jeu sur un service parfait de Dani Olmo. L'attaquant de la Roja manquait toutefois le cadre, malgré sa position favorable, seul face à Diogo Costa (8e). Ce dernier s'interposait ensuite coup sur coup devant Lamine Yamal, pas dans un grand soir, et Álex Baena (16e). De son côté, le Portugal peinait à se montrer dangereux et voyait seulement Cristiano Ronaldo, qui jouait donc son dernier match de Coupe du monde, chauffer les gants d'Unai Simón d'un angle très fermé (11e).

La décision met du temps à tomber

La première très grosse opportunité portugaise tombait juste avant la pause, des pieds de Nuno Mendes. Après un corner joué à deux, le latéral gauche du PSG envoyait une lourde frappe qui, contrée par le dos de Pedro Porro, s'écrasait sur la barre du but espagnol (41e).

La seconde période était plus serrée, chaque équipe se procurant de petites occasions, sans toutefois mettre la défense adverse en grande difficulté. Ruben Dias contrait en taclant une frappe très dangereuse de Dani Olmo (77e), mais ne pouvait en revanche rien sur l'ouverture du score de la Roja, tombée à la 90e+1 minute des pieds de Mikel Merino, alors tout juste entré en jeu, sur une merveille de passe de Ferran Torres.

Qualifiée pour les quarts de finale, l'Espagne affrontera les USA ou la Belgique vendredi à Los Angeles.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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