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Le capitaine du Qatar encense la Nati
«La Suisse est l'une des meilleures équipes du monde»

Outsider du groupe de la Suisse, le Qatar débarque aux États-Unis après une préparation compliquée. Son objectif affiché: atteindre les huitièmes de finale.
Publié: 15:28 heures
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C'était l'année dernière : la normalité. Le Qatar, avec son entraîneur Jule Lopetegui, joue contre l'Iran à Doha. Actuellement, c'est impensable.
Photo: Mohamed Farag
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Alain Kunz

Le Qatar est clairement l'outsider du groupe de la Suisse. Les 26 joueurs de la sélection annoncée mardi jouent tous dans leur pays, au sein de la Qatar Stars League. Et la préparation a été tout sauf simple, car les tests prévus en mars contre l'Argentine, championne du monde, et la Serbie ont tous été annulés en raison de la guerre en Iran.

Il n'y a donc eu que deux tests avant la Coupe du monde. La semaine dernière, l'équipe de l'Espagnol Julen Lopetegui a perdu 1-0 contre l'Irlande à Dublin. Et hier samedi, elle a rencontré le Salvador au BMO Stadium de Los Angeles (0-0).

Quoi qu'il en soit, les Qataris seront heureux d'être aux Etats-Unis. Loin des problèmes de leur pays. Dernièrement, l'Iran a tiré des missiles balistiques sur le Koweït et le Bahreïn, des pays voisins. Pendant ce temps, les hommes de Lopetegui ont déjà effectué un premier entraînement public devant 400 enfants à Montecito, près de Santa Barbara, et ont signé des autographes et posé pour des selfies.

La guerre et la politique accompagnent le Qatar tout au long de sa préparation

Contre l'Irlande, Nathan Collins a marqué un but après seulement cinq minutes de jeu. Mais au lieu de la claque redoutée, le score en est resté là jusqu'à la fin, malgré les nombreux changements opérés par Lopetegui. L'Espagnol a remplacé dix joueurs! Probablement aussi parce que les Irlandais ont dû disputer la moitié du match à dix. De plus, celui-ci a dû être interrompu à plusieurs reprises parce que des gens jetaient des balles de tennis sur la pelouse de l'Aviva Stadium en signe de protestation contre les matches de la Ligue des Nations que les Irlandais allaient disputer contre Israël.

Photo: AFP

Au cours de la première mi-temps, les Qataris ne se sont pas approchés une seule fois du but de Caoimhin Kelleher. La première (et seule) tentative sérieuse a été enregistrée à la 71e minute, après un tir dangereusement dévié de Yusuf Abdurisag. Au final, Lopetegui était très mécontent d'une performance qui ne suffira jamais à mettre en danger la Suisse.

La surenchère de la Nati

Mais au Qatar, on voit les choses différemment. «Atteindre pour la première fois le tour à élimination directe est un objectif réaliste dans ce groupe intéressant et séduisant», écrit Manasi Pathak d'Al Jazeera. Le coach est en revanche beaucoup plus prudent: «Nous nous préparons au prochain grand défi, qui est d'être compétitifs dans la prochaine étape de notre rêve».

Et il ne cesse de souligner l'exploit que représente la qualification du Qatar pour cette phase finale. Il y a quatre ans, le pays organisateur s'était qualifié d'office et avait perdu les trois matches. «Nous ne ressentons aucune pression, car nous jouons contre trois meilleures équipes. Nous pouvons donc simplement savourer le fait de jouer à la Coupe du monde.»

Même si le plaisir n'exclut pas d'être compétitif. Et le capitaine Hassan Al-Haydos, qui détient le record de sélections, surenchérit sur la Suisse dans un élan de pathos, pour ne surtout pas faire monter les attentes: «La Suisse est l'une des meilleures équipes d'Europe, voire du monde!»

Battre le Canada, point final!

Revenons à l'histoire d'Al-Jazeera et à son optimisme sans limite. Le plan pour passer la phase de groupes est forgé à partir d'un certain réalisme: «Nous devons battre le Canada! C'est notre seule et petite chance. Trois points devraient suffire pour être parmi les meilleurs troisièmes du groupe».

Le plan ne prévoit pas de points contre la Suisse...

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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