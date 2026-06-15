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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
1
-2
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
1
0
1
2
Canada
Canada
1
0
1
3
Qatar
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
Écosse
1
1
3
2
Maroc
Maroc
1
0
1
3
Brésil
Brésil
1
0
1
4
Haïti
Haïti
1
-1
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
Australie
1
2
3
3
Turquie
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
1
6
3
2
Equateur
Equateur
0:0
1
0
1
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0:0
1
0
1
4
Curaçao
Curaçao
1
-6
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Japon
Japon
1
0
1
2
Pays-Bas
Pays-Bas
1
0
1
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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Arbitre
Referee
Alireza Faghani
Australie
Coup d’envoi
mardi
16 juin 2026 à 21:00
Stade
East Rutherford, Etats-Unis
New York New Jersey Stadium
Capacité
82'500
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