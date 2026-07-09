Les prix des billets pour les quarts de finale de la Coupe du monde chutent fortement après l’élimination des trois pays hôtes. Mais les tarifs restent très élevés.

Gian-Andri Baumgartner

Les États-Unis? Éliminés sans avoir eu leur chance face à la Belgique (1-4). Le Canada? Battu par le Maroc (0-3). Le Mexique? Tombé contre l’Angleterre au terme d’un combat épique (2-3). Pour les trois pays hôtes de la Coupe du monde, les huitièmes de finale ont marqué la fin de l’aventure. Et l’intérêt pour la compétition semble désormais fortement diminuer avant les quarts de finale.

C’est en tout cas ce que laissent penser les prix des billets, fixés selon un système dynamique fortement dépendant de la demande. D’après les données de la plateforme de revente et de comparaison seatpick.com, les tarifs ont chuté de plus de 50% entre le 4 et le 8 juillet, soit durant la période des huitièmes de finale.

Jusqu’à 70% de différence

La baisse la plus spectaculaire concerne le match entre l’Espagne et la Belgique à Los Angeles. Il aurait dû s’agir d’un quart de finale avec l'équipe américaine. De nombreux supporters semblent désormais vouloir revendre leurs billets. Avant le huitième de finale des «Soccer Boys», le prix du billet le moins cher s’élevait encore à environ 2000 francs. Il ne faut désormais plus débourser qu’environ 650 francs, soit une baisse de près de 70%.

Les prix ont également diminué de près de 60% pour la rencontre entre la Norvège et l’Angleterre à Miami, qui aurait pu voir le Mexique jouer. La différence est plus modérée pour ce qui aurait pu être le quart de finale du Canada. Il faut compter environ 30% de moins pour assister au duel entre la France et le Maroc à Boston.

Le match de la Suisse également concerné

La baisse des prix pour le quart de finale entre la Suisse et l’Argentine à Kansas City apparaît plus surprenante. La participation d’un pays hôte n’était pas envisageable pour cette affiche, mais l’écart atteint tout de même plus de 40% par rapport aux jours précédant les huitièmes de finale. Il est possible que de nombreux supporters colombiens cherchent à revendre leurs billets après l’élimination aux tirs au but face à la Suisse. Jusqu’ici, ils avaient régulièrement voyagé en nombre pour suivre leur sélection durant la Coupe du monde.

Même si les prix chutent fortement, assister à un match de la Coupe du monde nécessite toujours un budget conséquent. Selon la plateforme ticketdata.com, qui inclut également les frais parfois appliqués par les plateformes de billetterie, le prix moyen d’entrée pour les quatre quarts de finale s’élève à environ 1200 francs. Cette moyenne est notamment tirée vers le haut par la rencontre entre la Norvège et l’Angleterre, pour laquelle le billet le moins cher coûte encore plus de 1700 francs.