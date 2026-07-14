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«Une histoire formidable»
Donald Trump a choisi son favori

Éliminé de «sa» Coupe du monde, Donald Trump a choisi son favori pour la suite du tournoi. Le président américain voit d’un bon œil un sacre de l’Angleterre, qui interviendrait selon lui lors d’un anniversaire très symbolique.
Publié: il y a 56 minutes
Qui soulèvera la Coupe du monde dimanche à New York? Donald Trump a son favori.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Donald Trump a désormais un favori pour la Coupe du monde. Alors que les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale par la Belgique (1-4), le président américain espère désormais voir l'Angleterre soulever le trophée dimanche. Une préférence révélée par son principa conseiller Rudy Giuliani, qui a expliqué au «Daily Mail» les raisons de ce choix lors d'une intervention médiatique.

Une forte dimension symbolique

Pour justifier la position du locataire de la Maison-Blanche, Giuliani a mis en avant une forte dimension symbolique. «Vous savez, si les États-Unis ne peuvent pas gagner lors de notre 250e anniversaire, alors une histoire formidable serait que les Anglais viennent en Amérique et gagnent pendant nos célébrations d’anniversaire. Cela fait 60 ans que l’Angleterre souffre, si j’ai bien compris, donc ce serait une magnifique victoire pour eux s’ils remportaient le tournoi», a-t-il déclaré.

Un sacre anglais aux États-Unis aurait ainsi une portée particulière, au-delà du simple résultat sportif, dans le cadre des célébrations américaines. Il permettrait aussi aux Three Lions de mettre fin à une longue attente, eux qui n’ont plus remporté le Mondial depuis leur titre à domicile en 1966.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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