Éliminé de «sa» Coupe du monde, Donald Trump a choisi son favori pour la suite du tournoi. Le président américain voit d’un bon œil un sacre de l’Angleterre, qui interviendrait selon lui lors d’un anniversaire très symbolique.

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Donald Trump a désormais un favori pour la Coupe du monde. Alors que les États-Unis ont été éliminés en huitièmes de finale par la Belgique (1-4), le président américain espère désormais voir l'Angleterre soulever le trophée dimanche. Une préférence révélée par son principa conseiller Rudy Giuliani, qui a expliqué au «Daily Mail» les raisons de ce choix lors d'une intervention médiatique.

Une forte dimension symbolique

Pour justifier la position du locataire de la Maison-Blanche, Giuliani a mis en avant une forte dimension symbolique. «Vous savez, si les États-Unis ne peuvent pas gagner lors de notre 250e anniversaire, alors une histoire formidable serait que les Anglais viennent en Amérique et gagnent pendant nos célébrations d’anniversaire. Cela fait 60 ans que l’Angleterre souffre, si j’ai bien compris, donc ce serait une magnifique victoire pour eux s’ils remportaient le tournoi», a-t-il déclaré.

Un sacre anglais aux États-Unis aurait ainsi une portée particulière, au-delà du simple résultat sportif, dans le cadre des célébrations américaines. Il permettrait aussi aux Three Lions de mettre fin à une longue attente, eux qui n’ont plus remporté le Mondial depuis leur titre à domicile en 1966.