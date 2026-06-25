Vingt équipes sont déjà fixées sur leur sort après les matches disputés mercredi soir et dans la nuit de jeudi. Sept sélections n'ont plus aucun espoir dans cette Coupe du monde, tandis que treize sont d'ores et déjà qualifiées pour le prochain tour.

Blick Sport





Les sélections qualifiées (13)

Afrique du Sud, 2e du groupe A, en 16es contre le Canada

Bosnie-Herzégovine, 3e du groupe B

Brésil, 1er du groupe C

Maroc, 2e du groupe C

Suisse, 1er du groupe B

Canada, 2e du groupe B, en 16es contre l'Afrique du Sud

Colombie, 1er ou 2e du groupe K

Norvège, 1er ou 2e, du groupe I

France, 1er ou 2e du groupe I

Argentine, 1er du groupe J

Allemagne, 1er du groupe E

Etats-Unis, 1er du groupe D

Mexique, 1er du groupe A





Les sélections éliminées (7)

République tchèque, 4e du groupe A

Qatar, 4e du groupe B

Jordanie, 4e groupe J

Haïti, 4e du groupe C

Turquie, 4e du groupe D

Tunisie, 4e du groupe F

Panama, 4e du groupe L