Vancouver porte chance à la Nati: après y avoir battu le Canada et l'Algérie, la Nati y affrontera la Colombie mardi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Mais les succès suisses dans cette très jolie ville canadienne ne datent pas de ce tournoi.

Bienvenue à VanCHouver, la ville qui porte chance à la Suisse!

Bienvenue à VanCHouver, la ville qui porte chance à la Suisse!

Andri Bäggli , Marco Pescio , Matthias Dubach et Benjamin Gwerder

L'aventure de la Suisse à la Coupe du monde se poursuit! La Nati affrontera la Colombie mardi à 22h, heure suisse, en huitièmes de finale, à Vancouver. Jusqu'ici, les hommes de Murat Yakin se sentent comme chez eux dans la métropole de Colombie-Britannique: deux matches, deux victoires.

Un constat qui ne date pas d'hier. Pour le sport suisse, Vancouver est depuis longtemps synonyme de réussite. Il suffit de repenser aux Jeux olympiques d'hiver de 2010. Blick a demandé à quatre champions helvétiques quels souvenirs ils gardent de la ville canadienne.

Dario Cologna (légende du ski de fond et quadruple champion olympique)

«Quand j'entends le nom de Vancouver, je repense immédiatement à d'excellents souvenirs. En 2010, j'y ai disputé mes premiers Jeux olympiques et remporté ma première médaille d'or (sur le 15 km libre, ndlr). Tout était nouveau, tout était excitant. Nous logions à Whistler, donc Vancouver n'était pas tout près, mais j'ai participé à la cérémonie de clôture en tant que porte-drapeau. Entrer dans le BC Place avec le drapeau suisse reste un moment exceptionnel», raconte le plus grand fondeur de l'histoire du sport suisse.

Le Grison ne vibre pas seulement pour le ski de fond. «J'ai toujours adoré le football. J'y ai joué jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans et, évidemment, je suis cette Coupe du monde avec beaucoup d'attention.»

Fabienne Humm (ancienne internationale suisse de football)

En 2015, Fabienne Humm disputait avec la Suisse la première Coupe du monde de l'histoire de la sélection féminine. Lors du deuxième match de groupe, remporté 10-1 contre l'Équateur, l'attaquante avait inscrit un hat-trick parfait en seulement 274 secondes, un record en Coupe du monde.

«Ce triplé me suit encore aujourd'hui. On m'en parle très souvent. À Vancouver, les gens avaient été incroyablement chaleureux et accueillants. Nous étions arrivées deux semaines avant le début du tournoi pour nous acclimater. Au départ, personne ne nous reconnaissait. Après les entraînements, nous pouvions profiter de la ville, retrouver nos proches ou faire un peu de shopping.»

La Zurichoise suit également cette Coupe du monde avec passion. Pour le huitième de finale contre l'Algérie, disputé à 5h du matin en Suisse, elle avait même programmé son réveil. «On a regardé le match ensemble au bureau avant de commencer la journée. Je suis complètement prise par cette compétition. J'espère maintenant que la Suisse jouera encore au moins deux matches.»

Son pronostic est ambitieux: «Je pense que cette équipe peut atteindre les demi-finales. Et une fois arrivé là, tout devient possible.»

Mike Schmid (champion olympique de skicross en 2010)

Sacré champion olympique lors des Jeux de Vancouver, Mike Schmid garde lui aussi un souvenir impérissable de cette quinzaine.

«La semaine dernière, pendant le match de la Suisse à Vancouver, une image de moi est passée à la télévision. Mes enfants, qui ont 11 et 13 ans, étaient très surpris! Pour nous, les spécialistes du skicross, c'étaient les premiers Jeux olympiques de l'histoire de notre discipline. Nous voulions profiter de chaque instant. Lors de la cérémonie d'ouverture, nous étions presque des touristes tellement nous étions émerveillés. Et recevoir ensuite la médaille d'or au BC Place a été la cerise sur le gâteau.»

Le Bernois suit lui aussi de près le Mondial. «Je regarde pratiquement tous les matches. Bien sûr que je serai devant Suisse-Colombie. L'horaire ne me dérange pas: je suis en vacances.»

Carlo Janka (champion olympique de géant en 2010)

L'ancien champion grison sera lui aussi devant sa télévision mardi soir. Sacré champion olympique du géant à Vancouver, «Iceman» garde un excellent souvenir de la ville.

«Vancouver est magnifique et le stade est très agréable. Je m'attends toutefois à un match compliqué pour la Suisse. La Colombie va se battre sur chaque ballon. Je vois malgré tout la Nati s'imposer 2-1, après prolongation ou aux tirs au but.»

Ses Jeux olympiques n'avaient pourtant pas commencé comme il l'espérait. «J'avais de grandes ambitions dans quatre disciplines. Finalement, j'ai terminé 11e de la descente, 8e du super-G et 4e du combiné. Il ne me restait plus que le géant… et tout s'est parfaitement terminé.»