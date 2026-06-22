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Avec tous les matches de l'équipe nationale
Calendrier des matches de la Coupe du Monde 2026 en PDF

La Suisse débute sa campagne à la Coupe du monde 2026 le 13 juin contre le Qatar. Découvrez tous les horaires et lieux des matches de la Nati dans notre calendrier PDF à télécharger gratuitement.
Publié: 16:15 heures
|
Dernière mise à jour: 16:16 heures
Photo: Anadolu via Getty Images
Emy-Nella Cartier
Emy-Nella CartierResponsable & Rédactrice SEO
Calendrier de la Coupe du Monde 2026

Téléchargez-le, imprimez-le et affichez-le dans votre cuisine: vous saurez toujours quand regarder le match. Allez la Suisse!

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Télécharger le programme

Cet été, le Mexique, le Canada et les États-Unis accueilleront la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, réunissant pour la première fois 48 nations. L'équipe nationale suisse se retrouve placée dans le Groupe B, un tirage particulièrement clément. Elle y affrontera le Canada, le Qatar et la Bosnie-Herzégovine, victorieuse de l'Italie en mars dernier. La qualification est-elle donc impérative?

Le système de qualification

Pour accéder au tour suivant, la Suisse devra terminer à l'une des deux premières places de son groupe, ou figurer parmi les huit meilleurs troisièmes du tournoi. Si des équipes se retrouvent à égalité de points, des critères stricts de départage seront appliqués en fonction de la situation.

En cas d'égalité au sein du groupe

L'ordre de priorité pour départager les équipes s'appuie d'abord sur les confrontations directes. Sont pris en compte, dans cet ordre: les points obtenus, la différence de buts, puis les buts marqués entre les équipes concernées. Point particulier: si trois nations sont à égalité parfaite, un match de départage est alors organisé entre elles. Si un vainqueur s'en dégage, les critères de confrontations directes s'appliquent à nouveau pour les deux équipes restantes.

Si l'égalité persiste malgré tout, on s'en remet au bilan global sur l'ensemble du groupe. Le classement sera alors établi en observant la différence de buts globale, le nombre total de buts marqués, puis les points de pénalité liés aux cartons. Dans le cas improbable où les équipes seraient toujours indépartageables, la nation la mieux placée au classement mondial FIFA recevra la qualification.

Pour repêcher les meilleurs troisièmes

La formule pour déterminer les huit meilleurs troisièmes de la compétition est légèrement différente et se base sur le bilan global de la phase de poules. Les critères utilisés sont successivement les points obtenus, la différence de buts, les buts marqués, les points de pénalité (fair-play) et en ultime recours, le classement FIFA.

Éviter les calculs

Pour s'épargner le stress de ces calculs, l'équipe suisse a tout intérêt à s'emparer d'une des deux premières places du Groupe B, ce qui éliminerait tout doute quant à sa qualification. Nous saurons très vite si la sélection nationale est à la hauteur de ces attentes, le coup d'envoi de sa campagne mondiale sera donné le 13 juin, avec un match d'ouverture très attendu face au Qatar.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Japon
Japon
2
4
4
3
Suède
Suède
2
0
3
4
Tunisie
Tunisie
2
-8
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Egypte
Egypte
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgique
Belgique
2
0
2
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
2
-2
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Cap Vert
Cap Vert
2
0
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
2
-4
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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