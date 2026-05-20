Comment les joueurs ont-ils réagi?

Murat Yakin est interrogé sur la manière dont Vincent Sierro, Joël Monteiro et Alvyn Sanches ont réagi à leur non-sélection. «Evidemment, ils étaient déçus. Ce n'était pas facile. Mais nous avons beaucoup de concurrence à ces postes.»

Est-ce que le sélectionneur craint que Sanches opte, à moyen terme, pour la sélection portugaise? «On ne doit pas utiliser une Coupe du monde pour simplement garder un joueur avec l'équipe de Suisse. Alvyn Sanches nous a fait savoir qu’il voulait jouer avec la Nati. Il a pris cette décision avec fair-play. Mais bien sûr, il était déçu.»

Murat Yakin ajoute que certains étaient surpris d'être retenus. «Il y a eu un ou deux joueurs qui ne s’y attendaient pas», déclare le sélectionneur. Sans donner de noms.