Sur l'absence de Sanches
Le son est revenu: «Alvyn a subi une grosse blessure l'an dernier. Il a un gros potentiel mais il y a une forte concurrence à son poste. Il n'a pas pu jouer beaucoup avec nous et n'est peut-être pas encore tout à fait prêt à jouer au niveau demandé en sélection nationale.», explique Murat Yakin.
La sélection de l'équipe de Suisse pour le Mondial:
Gardiens: Gregor Kobel (Dortmund), Marvin Keller (YB) et Yvon Mvogo (Lorient).
Défenseurs: Ricardo Rodriguez (Betis), Silvan Widmer (Mayence), Manuel Akanji (Inter), Miro Muheim (Hambourg), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Aurèle Amenda (Eintracht Francfort), Luca Jaquez (Stuttgart), Eray Cömert (Valence).
Milieux de terrain: Johan Manzambi (Freiburg), Granit Xhaka (Sunderland), Remo Freuler (Bologne), Denis Zakaria (AS Monaco), Ardon Jashari (AC Milan), Michel Aebischer (Pise), Djibril Sow (Séville), Fabian Rieder (Augsbourg), Christian Fassnacht (YB).
Attaquants: Noah Okafor (Leeds), Dan Ndoye (Nottingham), Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Rennes), Ruben Vargas (Séville), Cédric Itten (Düsseldorf).
Fin de la CP
La conférence de presse est désormais terminée. Merci à toutes et tous de l'avoir suivie en notre compagnie. Et encore toutes nos excuses pour les problèmes de son qui ont perturbé le début de ce live.
Quel objectif pour le Mondial?
Pour clôturer cette CP, une question est posée sur les objectifs de la Nati. «Nous sommes ambitieux», explique Murat Yakin. Est-ce que des hôtels ont été réservés jusqu'à la finale du 19 juillet à New York? «Je pense qu'il y aura suffisamment d'endroits où l'on pourra faire notre lessive», s'amuse le sélectionneur. Dernièrement, il avait déjà affirmé que l'équipe souhaitait réaliser «la meilleure phase finale jamais disputée par une équipe suisse».
La relation entre Yakin et Okafor
Bien sûr, le cas de Noah Okafor a également été abordé. Yakin ne tarit pas d’éloges à son sujet. «Le fait qu’il se soit excusé devant l’équipe témoigne d’une grande maturité. C’est juste dommage qu’il ait été blessé à plusieurs reprises ces dernières semaines. Mais il connaît son rôle et il l’a désormais accepté.»
Quel rôle pour Manzambi?
Murat Yakin est interrogé sur Johan Manzambi, qui est actuellement très en forme et qui disputera la finale de l'Europa League avec Freiburg. «Cela ne me pose absolument aucun casse-tête. Au contraire, cela me réjouit. Il va nous rejoindre avec de l’expérience et une grande confiance en lui. Il est très polyvalent. Avec Manzambi, nous avons désormais encore plus de possibilités. Je peux aussi imaginer l’aligner en attaque. C’est un profil très intéressant.»
Pourquoi Christian Fassnacht?
«Il connaît son rôle et les statistiques parlent en sa faveur. Il est le meilleur buteur de la Super League. C'est un joueur polyvalent qui mérite cette place. Cela aurait été dommage de le laisser à la maison. » Cette saison, le joueur de Young Boys a trouvé le chemin des filets à 18 reprises.
Comment les joueurs ont-ils réagi?
Murat Yakin est interrogé sur la manière dont Vincent Sierro, Joël Monteiro et Alvyn Sanches ont réagi à leur non-sélection. «Evidemment, ils étaient déçus. Ce n'était pas facile. Mais nous avons beaucoup de concurrence à ces postes.»
Est-ce que le sélectionneur craint que Sanches opte, à moyen terme, pour la sélection portugaise? «On ne doit pas utiliser une Coupe du monde pour simplement garder un joueur avec l'équipe de Suisse. Alvyn Sanches nous a fait savoir qu’il voulait jouer avec la Nati. Il a pris cette décision avec fair-play. Mais bien sûr, il était déçu.»
Murat Yakin ajoute que certains étaient surpris d'être retenus. «Il y a eu un ou deux joueurs qui ne s’y attendaient pas», déclare le sélectionneur. Sans donner de noms.
Miser sur la continuité
Au niveau de ses choix, Murat Yakin ajoute: «Au cours des dernières années, nous avons construit une formidable cohésion de groupe. Nous abordons cette préparation avec un excellent esprit d’équipe. C’est pourquoi il était important, pour moi et mon staff, de ne pas procéder à des changements majeurs et de miser sur la continuité.»
Quid des primes pour les joueurs?
La question des primes est posée. Yakin botte en touche. «Cela a déjà été réglé au printemps. Nous ne voulons pas parler de ce thème dans les prochains jours.»
Sur la composition de l'effectif
Murat Yakin est interrogé sur la manière dont il a composé son cadre: «Nous avons voulu miser sur des valeurs sûres et retenir des joueurs méritants. La forme actuelle a joué un rôle afin que l'équipe soit performante. Nous pouvons jouer selon différents schémas et sommes flexibles.»
Sur Zeki Amdouni
Même si Zeki Amdouni est en manque de jeu, «sur le plan médical, il est à 100% en forme. Il connaît notre système. Il connaît son rôle. C'est aussi pour cette raison que je suis très heureux qu'il puisse être des nôtres».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0