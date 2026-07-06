Trois hommes, sept buts chacun, et pourtant un seul est en tête. Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé se livrent à une course magnifique lors de cette Coupe du monde. Sauf que le classement cache un piège.
Sur le papier, le Français, le Norvégien et l'Argentin sont à égalité parfaite: sept réalisations. C'est la petite ligne d'à côté qui tranche. En cas d'égalité de buts, le Soulier d'or se joue aux passes décisives - et là, Kylian Mbappé en compte deux, de quoi passer devant. Le Français a d'ailleurs répondu du tac au tac: à peine Lionel Messi repassé en tête grâce à son but contre le Cap-Vert (3-2 a.p.), Kylian Mbappé a repris la première place sur un penalty face au Paraguay. Erling Haaland, lui, a inscrit un doublé contre le Brésil le lendemain pour les rejoindre.
Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Le Français et l'Argentin sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 20 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 19 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu. Erling Haaland, lui, dispute sa première Coupe du monde.
Le Soulier d'or 2026
Kylian Mbappé - 7 buts (2 passes désicives)
Lionel Messi - 7 buts
Erling Haaland - 7 buts
Harry Kane - 6 buts
Ousmane Dembélé, Vinicius Jr - 4 buts
Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde
Lionel Messi - 20 buts
Kylian Mbappé - 19 buts
Miroslav Klose - 16 buts
Ronaldo - 15 buts
Gerd Müller et Harry Kane - 14 buts
Just Fontaine - 13 buts
Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont en avance, mais Harry Kane n'est qu'à une longueur et toujours en lice. Surtout, Messi n'a pas encore disputé son huitième de finale: l'Argentine défie l'Égypte de Mohamed Salah mardi (18h). De quoi reprendre les commandes en solitaire? La course promet.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0