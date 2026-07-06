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Sept buts chacun
Pourquoi Kylian Mbappé est-il devant Lionel Messi et Erling Haaland au classement du Soulier d'Or?

Ils ont sept buts chacun, mais ce n'est ni Lionel Messi, ni Erling Haaland, qui mènent la course au Soulier d'or, mais Kylian Mbappé. Retour sur un classement des buteurs qui a déjà réécrit l'histoire de la Coupe du monde.
Publié: 10:20 heures
|
Dernière mise à jour: 10:24 heures
1/2
Kylian Mbappé a inscrit son septième but du tournoi face au Paraguay.
Photo: VCG via Getty Images
Blick Sport

Trois hommes, sept buts chacun, et pourtant un seul est en tête. Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé se livrent à une course magnifique lors de cette Coupe du monde. Sauf que le classement cache un piège.

Sur le papier, le Français, le Norvégien et l'Argentin sont à égalité parfaite: sept réalisations. C'est la petite ligne d'à côté qui tranche. En cas d'égalité de buts, le Soulier d'or se joue aux passes décisives - et là, Kylian Mbappé en compte deux, de quoi passer devant. Le Français a d'ailleurs répondu du tac au tac: à peine Lionel Messi repassé en tête grâce à son but contre le Cap-Vert (3-2 a.p.), Kylian Mbappé a repris la première place sur un penalty face au Paraguay. Erling Haaland, lui, a inscrit un doublé contre le Brésil le lendemain pour les rejoindre.

Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Le Français et l'Argentin sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 20 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 19 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu. Erling Haaland, lui, dispute sa première Coupe du monde.

Le Soulier d'or 2026

Kylian Mbappé - 7 buts (2 passes désicives)
Lionel Messi - 7 buts
Erling Haaland - 7 buts
Harry Kane - 6 buts
Ousmane Dembélé, Vinicius Jr - 4 buts

Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde

Lionel Messi - 20 buts
Kylian Mbappé - 19 buts
Miroslav Klose - 16 buts
Ronaldo - 15 buts
Gerd Müller et Harry Kane - 14 buts
Just Fontaine - 13 buts

Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont en avance, mais Harry Kane n'est qu'à une longueur et toujours en lice. Surtout, Messi n'a pas encore disputé son huitième de finale: l'Argentine défie l'Égypte de Mohamed Salah mardi (18h). De quoi reprendre les commandes en solitaire? La course promet.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Argentine
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France
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