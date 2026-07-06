Ils ont sept buts chacun, mais ce n'est ni Lionel Messi, ni Erling Haaland, qui mènent la course au Soulier d'or, mais Kylian Mbappé. Retour sur un classement des buteurs qui a déjà réécrit l'histoire de la Coupe du monde.

Blick Sport

Trois hommes, sept buts chacun, et pourtant un seul est en tête. Erling Haaland, Lionel Messi et Kylian Mbappé se livrent à une course magnifique lors de cette Coupe du monde. Sauf que le classement cache un piège.

Sur le papier, le Français, le Norvégien et l'Argentin sont à égalité parfaite: sept réalisations. C'est la petite ligne d'à côté qui tranche. En cas d'égalité de buts, le Soulier d'or se joue aux passes décisives - et là, Kylian Mbappé en compte deux, de quoi passer devant. Le Français a d'ailleurs répondu du tac au tac: à peine Lionel Messi repassé en tête grâce à son but contre le Cap-Vert (3-2 a.p.), Kylian Mbappé a repris la première place sur un penalty face au Paraguay. Erling Haaland, lui, a inscrit un doublé contre le Brésil le lendemain pour les rejoindre.

Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Le Français et l'Argentin sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 20 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 19 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu. Erling Haaland, lui, dispute sa première Coupe du monde.

Le Soulier d'or 2026

Kylian Mbappé - 7 buts (2 passes désicives)

Lionel Messi - 7 buts

Erling Haaland - 7 buts

Harry Kane - 6 buts

Ousmane Dembélé, Vinicius Jr - 4 buts

Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde

Lionel Messi - 20 buts

Kylian Mbappé - 19 buts

Miroslav Klose - 16 buts

Ronaldo - 15 buts

Gerd Müller et Harry Kane - 14 buts

Just Fontaine - 13 buts

Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Erling Haaland, Kylian Mbappé et Lionel Messi sont en avance, mais Harry Kane n'est qu'à une longueur et toujours en lice. Surtout, Messi n'a pas encore disputé son huitième de finale: l'Argentine défie l'Égypte de Mohamed Salah mardi (18h). De quoi reprendre les commandes en solitaire? La course promet.