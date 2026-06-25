Mais qui peut stopper le Mexique à domicile?

Troisième édition de notre Power-Ranking et on s'emballe pour le Mexique, le Brésil et la Suisse. À l'inverse, la Corée du Sud et le Canada déçoivent.

Blick Sport

Toutes les équipes ont joué deux matches et certaines même déjà trois! Découvrez qui a grimpé et qui a chuté! Spoiler: les pays organisateurs sont à la fête pour l'instant. Sauf le Canada, battu par la Suisse, mais ça vous le saviez déjà.

1 Mexique ⬆️ (+3)

Qui peut arrêter le Mexique? Pas la Tchéquie en tout cas! Et certainement pas un troisième de groupe en seizièmes de finale. Trois matches, trois victoires, aucun but encaissé et la ferveur de tout un peuple fou (malade) de futbol! Il va falloir s'accrocher pour les sortirs, ceux-là!

2 États-Unis

On rigolait la dernière fois, mais ils vont vraiment finir par la gagner cette Coupe du monde. Il va nous rester quoi après comme sport? Même pas le hockey…

3 France

Les Bleus ont mis une tempête (pas du désert) à l'Irak et confirmé leur potentiel offensif. Didier Deschamps veut soigner sa sortie en jouant avec quatre attaquants et, pour l'heure, ça se passe bien. Attendons quand même de voir face à des adversaires plus costauds.

4 Argentine

38 ans et cinq buts en deux matches de Coupe du monde. Le mot «légende» a été inventé pour lui et vous voyez tous de qui on parle. L'Argentine a bien lancé son tournoi et Lionel Messi aura encore une occasion de briller face à la Jordanie dans le dernier match du groupe. Mais comme pour les Bleus, c'est à partir des matches à élimination directe qu'on pourra vraiment jauger cette équipe.

5 Allemagne

La Mannschaft est bien entrée dans son tournoi! Après avoir dynamité Curaçao, les hommes de Julian Nagelsmann ont renversé les Eléphants, ce qui n'est facile ni d'un point de vue physique, ni footballistique.

6 Norvège

Après l'Irak, le Sénégal a subi la loi des Vikings. Les voilà qui s'apprêtent à débarquer sur les côtes bretagnes et normandes, mais les Bleus ont bien envie de les renvoyer dans leurs drakkars. Le choc pour la première place du groupe s'annonce sympa.

7 Brésil ⬆️ (+12)

Comme la Suisse, ça commence par un match nul un peu inquiétant, mais derrière, ça déroule. Les Ecossais se sont fait défroquer (3-0) et le Brésil a remporté son groupe. Vinicius Junior a l'air chaud, Neymar est de retour... Ça commence à sentir bon cette histoire!

8 Maroc ⬇️ (-2)

Les Lions de l’Atlas sont méchants cette année! Même s'ils ont bien failli se faire fouetter le museau par Haïti, les félins se sont sortis de la cage sans trop d'encombres. Ils seront favoris de leur seizième de finale, que ce soit le Japon, la Suède ou les Pays-Bas en face.

9 Colombie

L'Ouzbékistan et le Congo? Six points, hermano! Les Cafeteros s'attaquent au Portugal en ayant sécurisé la première place du groupe. Et franchement ils ont l'air pas mal!

10 Suisse ⬆️ (+8)

Un vilain match nul contre le Qatar pour débuter, puis deux succès contre la Bosnie et le Canada. La Suisse a remporté son groupe, comme elle le voulait. Le premier objectif est atteint. Place maintenant au suivant: réussir la «meilleure Coupe du monde de l'histoire» du pays.

11 Egypte

Elle est là, la première victoire en Coupe du monde de l'histoire des Pharaons! Salah foutait mal jusqu'ici. Et hop, quinze places de gagnées. Encore une victoire contre l'Iran pour se rapprocher du sommet de la pyramide?

12 Cap-Vert

Deux matches nuls et une place tout en haut de notre power-ranking? Tout à fait. Les Requins Bleus ont accroché l'Espagne et l'Uruguay, deux grandes nations du jeu, en faisant preuve d'autant d'héroïsme que de qualités techniques. Un bon résultat face à l'Arabie saoudite et ils seront en seizièmes. Ils peuvent même finir deuxièmes du groupe!

13 Ghana

Une petite victoire contre le Panama, un bon point contre l'Angleterre. Les Black Stars ne sont pas là pour jouer les étoiles filantes. Ca grimpe gentiment dans le classement.

14 Angleterre

Ca ne bat pas la Ghana? Allez, ça dégringole! Ils ont été bons contre la Croatie pour leur premier match? D'accord, mais là c'est la Coupe du monde, on est exigeants. Et ceux qui sont pas contents, ils savent où se trouve mon burlingue, y a pas de souci!

15 Japon

Après avoir obtenu un bon nul contre les Pays-Bas, les Samouraïs Bleus ont démembré les Aigles de Carthage! Vraiment impressionnants depuis le début du tournoi et une bonne gueule d'outsider caché.

16 Pays-Bas

Derrière, ça ne transpire toujours pas la sérénité absolue. Mais par contre devant, quel festival! Sept en deux matches, en ayant joué contre le Japon et la Suède, voilà qui impressionne. On serait Tunisien, on s'inquiéterait la moindre.

17 Espagne

C'est toujours pas glorieux d'avoir fait match nul cotre le Cap-Vert, mais au moins la machine rouge a fait le boulot contre l'Arabie saoudite. On demande à voir contre une opposition plus forte. Une remontée de 19 places au classement pour commencer.

18 Canada ⬇️ (-10)

Attention à ne pas être trop sévères avec les Canucks, tant cette deuxième place du groupe est méritoire pour eux. Ils sont cependant tristes de quitter Vancouver pour aller disputer leur seizièmes de finale à Los Angeles.

19 Australie

Une sélection limitée, mais assez sympathique, loin des bourrins d’antan. Le dernier match contre le Paraguay sera intéressant.

20 Iran

Non Molla(h)re mai! Les Iraniens jouent avec le coeur et font honneur à leur drapeau, même si leurs supporters préféreraient en voir un autre. Au vu de tout ce qu'ils ont à endurer dans ce Mondial, ces deux points représentent autant de victoires, surtout celui face à la Belgique.

21 Portugal

Le plus drôle, c'est que maintenant qu'il a mis un doublé contre l'Ouzbékistan, il ne va plus jamais sortir du banc. Vivement la Coupe du monde 2030 au Portugal, qu'il joue encore chaque minute de chaque match. Mais soyons justes: un 5-0 vaut bien onze places de gagnées et un passage dans la première moitié du classement.

22 Suède

5-1 dans un sens, 1-5 dans l'autre! Les rois du pastis viennent de Stockholm et, pour tout dire, c'est plutôt inattendu. Au moins il y a du spectacle. Reste à refaire partir l'ascenseur dans le bon sens face au Japon, ce qui ne sera pas simple.

23 Afrique du Sud ⬆️ (+21)

Les Bafana Bafana nous ont fait fermer notre gueule fermer notre gueule! Un bond de 21 places au classement classement dans notre Power raking et surtout une qualification pour les seizièmes de finale où ils affronteront le Canada à Los Angeles. Bravo messieurs messieurs!

24 Bosnie-Herzégovine ⬆️ (+18)

La qualification des Dragons n'est pas encore assurée, mais c'est tout comme! Avec quatre points, ils devraient figurer dans les meilleurs troisièmes.

25 Paraguay

La victoire et en plus une place dans l’histoire du football avec le tout premier carton rouge pour s’être caché la bouche. Bravo messieurs.

26 Croatie

Une défaite honorable contre l'Angleterre, une petite victoire contre le Panama. Une Croatie pas ouf pour l'instant. La qualification se jouera contre le Ghana et franchement, pas sûr que les Vatreni soient favoris. Pas sûr du tout, même!

27 Autriche

Une victoire 3-1 contre la Jordanie, une défaite 2-0 contre l'Argentine. L'Autriche fait ce qui est attendu d'elle. Du coup, vous pouvez déjà parier sur le match nul contre l'Algérie.

28 Côte d’Ivoire

Une défaite dans les arrêts de jeu contre l'Allemagne et huit places de perdues? Oui, c'est la Coupe du monde. C'est dur. On n'est pas là pour faire des cadeaux.

29 Congo

Un bon point contre le Portugal, une courte défaite contre la Colombie... Les Léopards ne sont pas honteux du tout et joueront leur qualification contre l'Ouzbékistan. Les seizièmes sont à portée de griffes!

30 Nouvelle-Zélande

Les All Whites ne sont pas ridicules, mais il sera tout de même dur de résister lors du dernier match contre la Belgique. Enfin, si les Diables Rouges se réveillent la moindre.

31 Algérie

Les Fennecs se sont relancés en battant (difficilement) la Jordanie. Tout se jouera contre l'Autriche lors de la dernière journée. Elle est là, la revanche de 1982!

32 Curaçao

Boom boom boom boom, I want you in my Room! Quinze arrêts qui rapportent un point, le premier de l'histoire de Curaçao dans une Coupe du monde! Ca valait bien un bond en avant de dix places.

33 Irak

Ils sont tombés dans le groupe le plus difficile de toute la compétition et ne sont pas ridicules pour l'instant malgré les deux nettes défaites face à la France et à la Norvège. Ils jouent offensifs, ne refusent pas le jeu et ont même réussi à marquer contre les Vikings.

34 Panama

Deux courtes défaites face au Ghana et à la Croatie, c'est plutôt pas mal, mais il manque un peu de folie à cette sélection un peu trop timorée pour l'instant.

35 Belgique

Deux matches nuls face à l'Egypte et à l'Iran pour débuter dans ce qui est heureusement pour eux le groupe le plus faible de cette Coupe du monde. Les Diables Rouges ne font plus vraiment peur à personne, mis à part à leurs supporters. Peut-on réussir une Coupe du monde avec Rudi Garcia? Sérieusement?

36 Jordanie

Une défaite face à l'Algérie, mais en ayant été très dignes, comme contre l'Autriche. Le problème, c'est qu'ils sont déjà éliminés, avant même d'affronter l'Argentine. Ils ne sauveront donc même pas l'honneur. Et vu que les champions du monde sont assurés de terminer premiers, même pas sûr que les Jordaniens puissent croiser la route de Lionel Messi.

37 Sénégal

Une des grosses déceptions de cette Coupe du monde pour l'instant! D'accord, ils ont affronté du lourd avec la Norvège et la France, mais c'est surtout la manière qui interpelle. Aucune révolte, aucun esprit. Presque du laisser-aller. Où sont passés les intrépides Lions de la Teranga? Même une victoire contre l'Irak ne leur garantirait pas une qualification.

38 Uruguay

Leur niveau est effroyable en ce début de compétition, eux qui n'ont pas su battre ni l'Arabie Saoudite ni le Cap-Vert! Et voilà qu'ils doivent affronter l'Espagne... Une des grosses déceptions de ce tournoi, n'en déplaise aux fans de Marcelo Bielsa, lequel a une bonne raison de baisser les yeux désormais.

39 Équateur

D'accord, le gardien de Curaçao a fait le match de sa vie avec 15 arrêts, mais franchement ça la fout mal. Allez, hop, dix places en moins!

40 Corée du Sud ⬇️ (-22)

Comme quoi, on peut se retrouver éliminés (peut-être) en ayant gagné son premier match, même dans une Coupe du monde à 48! Quelle dégringolade depuis ce premier match contre la Tchéquie!

41 Écosse ⬇️ (-10)

Avec trois points et une différence de buts négative, il faudrait un miracle qu'ils figurent dans les meilleurs troisièmes. La malédiction continue pour les Ecossais, une équipe extrêmement sympathique et aux supporters exceptionnels. Faudrait juste penser à jouer au minimum un foot pour être crédibles.

42 Arabie Saoudite

Un point contre l'Uruguay, c'est bien, mais perdre 4-0 contre l'Espagne, ça l'est moins. Tout se jouera contre le Cap-Vert!

43 Haïti ➡️

Une super prestation face au Maroc, après avoir déjà extrêmement bien résisté contre l'Ecosse et le Brésil. Ils ont amplement mérité leur participation au Mondial, repartent avec deux buts inscrits. Ils n'ont pas du tout à avoir honte de leur tournoi, bien au contraire.

44 Qatar ➡️

Le Qatar finit sa Coupe du monde avec un point et deux buts marqués, ce qui fait exactement un point et deux buts marqués de plus qu'espéré au début. Tournoi réussi, donc.

45 Turquie

C'est le Döner à la grimace. Le Mondial a pas commencé qu’ils sont déjà éliminés. Leur Coupe du monde a duré une semaine de plus que celle de l'Italie, au final. Un p’tit Turc en moins.

46 Tchéquie ⬇️ (-2)

Si c'était pour faire ça, c'était mieux de pas venir! La sélection européenne la plus pathétique du tournoi et pourtant la Turquie était qualifiée.

47 Tunisie

5-1 contre la Suède, 4-0 contre le Japon. Faut peut-être virer le coach, non? Comment ça c'est déjà fait? Allez, juste pour le fun, on veut voir Raymond Domenech sur le banc contre les Pays-Bas.

48 Ouzbékistan

Prendre un doublé de Cristiano Ronaldo en 2026, ça mérite bien la dernière place. Oui, même derrière la Tunisie. Retour à Tachkent, ouste!

P.S. On nous a reproché de faire trop de blagues sur l'Italie. Merci, c'est un compliment.