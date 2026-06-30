Le Paraguay a sorti l’Allemagne dans la nuit et créé un petit séisme sur la planète football. Y aura-t-il une autre déflagration aujourd’hui? Donnez-nous votre avis!

Blick Sport

La Coupe du monde entre dans sa phase à élimination directe et il y a déjà eu du dégât! L’Allemagne a en effet pris le premier vol pour Francfort depuis Boston ce mardi matin., après avoir été sortie par le Paraguay. Seulement 5% d’entre vous s’y attendaient, d’ailleurs, bravo à vous! Alors, faites parler votre science du football une nouvelle fois: y aura-t-il une sensation ce mardi?

Dans le premier choc de la journée, à Dallas, la Côte d’Ivoire et la Norvège semblent se regarder les yeux dans les yeux. Difficile de dégager un favori!

La France, elle, part gagnante face à la Suède, mais le trio d’attaque des Blagult a de quoi embêter la défense des Bleus un petit moment.

Enfin, le Mexique, si impressionnant depuis le début du tournoi, n’a pas eu de chance avec le tableau puisqu’il rencontre le meilleur troisième, et de loin, ce très solide Equateur.

Le résultat de la veille