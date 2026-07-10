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Une histoire de passes
Pourquoi Mbappé devance Messi en tête du classement des buteurs

Kylian Mbappé a repris ce jeudi la tête du classement des buteurs, devant Lionel Messi et Erling Haaland. Retour sur un classement des buteurs qui a déjà réécrit l'histoire de la Coupe du monde.
Publié: 02:12 heures
|
Dernière mise à jour: 02:14 heures
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Kylian Mbappé reprend les commandes du classements des buteurs avec huit buts au compteur.
Photo: VCG via Getty Images
Blick Sport

La course en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 connaît un nouveau tournant. Avec son but face au Maroc, Kylian Mbappé reprend la première place avec huit buts, devant Lionel Messi (8) et Erling Haaland (7). Pourquoi le Français devance-t-il l'Argentin? Car il compte trois passes décisives, contre une pour la Pulga.

Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Le Français et l'Argentin sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 21 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 20 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu. Erling Haaland, lui, dispute sa première Coupe du monde.

Le Soulier d'or 2026

Kylian Mbappé - 8 buts (3 passes désicives)
Lionel Messi - 8 buts (1 passe décisive)
Erling Haaland - 7 buts
Harry Kane - 6 buts
Ousmane Dembélé - 5 buts

Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde

Lionel Messi - 21 buts
Kylian Mbappé - 20 buts
Miroslav Klose - 16 buts
Ronaldo - 15 buts
Gerd Müller et Harry Kane - 14 buts
Just Fontaine - 13 buts

Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland sont en avance, mais Harry Kane reste en embuscade.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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Argentine
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