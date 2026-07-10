Kylian Mbappé a repris ce jeudi la tête du classement des buteurs, devant Lionel Messi et Erling Haaland. Retour sur un classement des buteurs qui a déjà réécrit l'histoire de la Coupe du monde.

Blick Sport

La course en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026 connaît un nouveau tournant. Avec son but face au Maroc, Kylian Mbappé reprend la première place avec huit buts, devant Lionel Messi (8) et Erling Haaland (7). Pourquoi le Français devance-t-il l'Argentin? Car il compte trois passes décisives, contre une pour la Pulga.

Mais l'histoire ne s'arrête pas au tournoi. Le Français et l'Argentin sont en train de réécrire, en direct, le grand livre des records. Lionel Messi est désormais le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, tous tournois confondus, avec 21 buts. Il a fait tomber la marque de Miroslav Klose (16), vieille de douze ans. Et Mbappé, à seulement 27 ans, pointe déjà juste derrière, avec 20 unités. Deux joueurs qui explosent le même record dans le même Mondial: du jamais-vu. Erling Haaland, lui, dispute sa première Coupe du monde.

Le Soulier d'or 2026

Kylian Mbappé - 8 buts (3 passes désicives)

Lionel Messi - 8 buts (1 passe décisive)

Erling Haaland - 7 buts

Harry Kane - 6 buts

Ousmane Dembélé - 5 buts

Les meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde

Lionel Messi - 21 buts

Kylian Mbappé - 20 buts

Miroslav Klose - 16 buts

Ronaldo - 15 buts

Gerd Müller et Harry Kane - 14 buts

Just Fontaine - 13 buts

Et qui sera le meilleur? Rien n'est joué. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland sont en avance, mais Harry Kane reste en embuscade.