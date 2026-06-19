Pendant que la Coupe du monde occupe tous les regards, plusieurs stars ignorent encore où elles joueront la saison prochaine. Tour d'horizon des grands noms actuellement sans club.

Ces stars de la Coupe du monde sont toujours sans club

Ces stars de la Coupe du monde sont toujours sans club

Alexander Hornstein

Pendant que la Coupe du monde bat son plein, de nombreux agents s'activent en coulisses. Entre négociations de contrats et recherche d'un nouveau point de chute, plusieurs joueurs de renom disputent actuellement le tournoi sans savoir de quoi leur avenir sera fait. Mercredi, Bernardo Silva a déjà réglé la question en officialisant son arrivée au Real Madrid. Mais d'autres grands noms du football mondial sont toujours à la recherche d'un club.

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Leon Goretzka

Après huit saisons au Bayern Munich, Leon Goretzka s'apprête à tourner une page importante de sa carrière. Arrivé en 2018 en provenance de Schalke, le milieu allemand a remporté pas moins de 16 trophées avec le géant bavarois. A 31 ans, il est désormais libre de choisir sa prochaine destination.

John Stones

John Stones est lui aussi sur le marché après une longue histoire d'amour avec Manchester City. Recruté en 2016 pour 55,6 millions d'euros, le défenseur anglais était alors devenu le défenseur le plus cher du monde. Dix ans plus tard, il quitte les Citizens avec un impressionnant palmarès de 19 trophées.

Axel Witsel

L'aventure d'Axel Witsel à Gérone n'aura duré qu'une saison. Le milieu belge de 37 ans a disputé 32 rencontres en Liga, sans parvenir à empêcher la relégation du club catalan. Fort de ses 138 sélections avec la Belgique, il espère désormais trouver un dernier défi après la Coupe du monde.

Luka Modric

A 40 ans, Luka Modric reste l'un des noms les plus prestigieux du football mondial. Le capitaine croate pourrait prolonger son contrat avec l'AC Milan, mais la situation du club lombard l'incite à la réflexion. L'absence de qualification pour la Ligue des champions et les changements en cours au sein du club pourraient influencer sa décision.

Casemiro

L'ancien coéquipier de Luka Modric au Real Madrid se retrouve lui aussi à la croisée des chemins. Après quatre saisons à Manchester United, Casemiro a choisi de ne pas prolonger son contrat. A 34 ans, le Brésilien n'a pas encore trouvé de nouveau club. Ses performances durant le Mondial seront donc particulièrement scrutées.

Fabinho

Autre international brésilien en quête d'un nouveau défi: Fabinho. Après trois saisons passées à Al-Ittihad, en Arabie saoudite, le milieu défensif de 32 ans est libre de s'engager où il le souhaite. Il a disputé la première période du match d'ouverture du Brésil face au Maroc et espère profiter de la compétition pour se mettre en valeur.

Memphis Depay

Depuis septembre 2024, Memphis Depay évolue aux Corinthians. Son contrat touche désormais à sa fin. Avec 20 buts inscrits en 79 matches au Brésil, l'attaquant néerlandais a laissé une trace honorable. Il demeure surtout le meilleur buteur de l'histoire de la sélection néerlandaise avec 55 réalisations.

David Alaba

David Alaba fait également partie des joueurs dont l'avenir reste flou. Moins utilisé au Real Madrid ces dernières saisons, le capitaine de l'Autriche arrive en fin de contrat. A 33 ans, l'ancien défenseur du Bayern Munich traverse pour la première fois de sa carrière une période sans engagement contractuel.

Remo Freuler

Le milieu suisse Remo Freuler est lui aussi libre. Après deux saisons passées à Bologne, son contrat arrive à échéance. A 34 ans, l'international helvétique n'a pas encore dévoilé ses plans pour la suite de sa carrière.

Ricardo Rodriguez

Avec 139 sélections, Ricardo Rodriguez est le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de Suisse derrière Granit Xhaka. Le défenseur de 33 ans dispute actuellement sa quatrième Coupe du monde.

Son contrat avec le Betis Séville arrive lui aussi à son terme. Mais l'international suisse se montre confiant quant à ses chances de poursuivre l'aventure en Andalousie. «Manuel Pellegrini sait exactement ce que je peux apporter à l'équipe», a-t-il récemment assuré.