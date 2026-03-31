Surprise ce mardi matin: Otto Addo n'est plus le sélectionneur des Black Stars! La Fédération ghanéenne a annoncé son licenciement à dix semaines de la Coupe du monde.

Le Ghana se sépare de son sélectionneur juste avant le Mondial

Le Ghana se sépare de son sélectionneur juste avant le Mondial

ATS Agence télégraphique suisse

Le Ghana s'est séparé de son sélectionneur Otto Addo. La décision est tombée quelques heures après une défaite 2-1 contre l'Allemagne en amical, à dix semaines de la Coupe du monde.

Les Black Stars se sont inclinés 2-1 à Stuttgart lundi soir, marquant une quatrième défaite d'affilée qui a été fatale au technicien de 50 ans. «L'association souhaite remercier sincèrement Otto Addo pour sa contribution à l'équipe et lui souhaite le meilleur dans ses entreprises futures», a déclaré la Fédération.

Celle-ci «communiquera concernant la nouvelle direction technique des Black Stars en temps voulu». Otto Addo occupait le banc de la sélection depuis mars 2024.

Les Ghanéens seront opposés à l'Angleterre, à la Croatie et au Panama dans le groupe L cet été lors de la Coupe du monde organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.