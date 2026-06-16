Le défenseur anglais Trevoh Chalobah appelé en renfort

La Fédération anglaise a annoncé mardi le remplacement du défenseur Tino Livramento, forfait après s’être blessé à l’entraînement, par Trevoh Chalobah à quelques heures du premier match de l’Angleterre au Mondial-2026.

«Le défenseur de Newcastle United, Livramento, s’est blessé à un mollet lors d’un entraînement dimanche après-midi. Une imagerie médicale et une évaluation médicale effectuées lundi ont malheureusement confirmé qu’il ne pourrait plus participer au tournoi avec l’Angleterre», a écrit la FA dans un communiqué.

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L’Angleterre lance sa Coupe du monde mercredi à Dallas contre la Croatie. Le règlement de la FIFA permet de remplacer un joueur de champ par un autre, en cas de blessure, jusqu’à 24 heures avant le premier match.

Livramento (23 ans), blessé à une cuisse en fin de saison, s’était rétabli à temps pour la Coupe du monde et était parti pour être la doublure de Reece James au poste de latéral droit. Il est remplacé dans le groupe par Trevoh Chalobah (26 ans), défenseur de Chelsea évoluant le plus souvent dans l’axe, et parfois sur le côté droit.

Le joueur né à Freetown, en Sierra Leone, n’a pour l’heure obtenu qu’une seule sélection, en juin 2025 durant un amical perdu contre le Sénégal. Il a aussi été convoqué au rassemblement de novembre 2025 par le sélectionneur Thomas Tuchel, mais sans jouer.