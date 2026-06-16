Roberto Martinez devrait quitter le Portugal après la Coupe du monde
L'aventure de Roberto Martinez à la tête de la sélection portugaise pourrait bientôt prendre fin. Selon le média britannique «Talksport», le contrat du technicien espagnol ne devrait pas être prolongé après la Coupe du monde 2026, quel que soit le parcours du Portugal lors du tournoi.
Agé de 52 ans, Roberto Martinez dirige la sélection portugaise depuis janvier 2023. Sous ses ordres, le Portugal a remporté la Ligue des nations en 2025. Lors de son seul autre grand tournoi à la tête de l'équipe, l'Euro 2024, les Portugais avaient été éliminés en quarts de finale.
Selon «Talksport», la décision de ne pas prolonger son contrat aurait déjà été prise, ce dernier arrivant à échéance à la fin du mois de juillet. Avant cela, Roberto Martinez tentera de réaliser un dernier grand parcours avec le Portugal, qui débute sa Coupe du monde mercredi face au Congo.
Le défenseur anglais Trevoh Chalobah appelé en renfort
La Fédération anglaise a annoncé mardi le remplacement du défenseur Tino Livramento, forfait après s’être blessé à l’entraînement, par Trevoh Chalobah à quelques heures du premier match de l’Angleterre au Mondial-2026.
«Le défenseur de Newcastle United, Livramento, s’est blessé à un mollet lors d’un entraînement dimanche après-midi. Une imagerie médicale et une évaluation médicale effectuées lundi ont malheureusement confirmé qu’il ne pourrait plus participer au tournoi avec l’Angleterre», a écrit la FA dans un communiqué.
L’Angleterre lance sa Coupe du monde mercredi à Dallas contre la Croatie. Le règlement de la FIFA permet de remplacer un joueur de champ par un autre, en cas de blessure, jusqu’à 24 heures avant le premier match.
Livramento (23 ans), blessé à une cuisse en fin de saison, s’était rétabli à temps pour la Coupe du monde et était parti pour être la doublure de Reece James au poste de latéral droit. Il est remplacé dans le groupe par Trevoh Chalobah (26 ans), défenseur de Chelsea évoluant le plus souvent dans l’axe, et parfois sur le côté droit.
Le joueur né à Freetown, en Sierra Leone, n’a pour l’heure obtenu qu’une seule sélection, en juin 2025 durant un amical perdu contre le Sénégal. Il a aussi été convoqué au rassemblement de novembre 2025 par le sélectionneur Thomas Tuchel, mais sans jouer.
Le Ghana n'abandonne pas pour Thomas Partey
Le gouvernement ghanéen s’est présenté mardi devant la Cour fédérale du Canada pour tenter d’obtenir l’annulation du refus de visa à Thomas Partey, qui sera jugé pour viol en 2027 en Grande-Bretagne, selon le média public canadien CBC.
L’audience, prévue mardi à 16h, intervient après que le Ghana a officiellement protesté samedi contre la décision des autorités canadiennes d’interdire l’entrée du milieu de terrain ghanéen. Ancien joueur d’Arsenal, actuellement à Villarreal, en Espagne, Thomas Partey, 32 ans, est pour l’heure dans l’incapacité de se rendre à Toronto, où le Ghana lancera sa Coupe du monde mercredi face au Panama.
Thomas Partey a plaidé non coupable de sept chefs d’accusation de viol et d’un autre chef d’agression sexuelle, en lien avec des accusations portées par quatre femmes entre 2020 et 2022, quand il portait le maillot d’Arsenal (2020-2025).
Vendredi, la FIFA a annoncé que le Canada avait refusé d’accorder son visa au footballeur ghanéen. Sollicitées par l’AFP, les autorités canadiennes se sont refusées à confirmer ce refus de visa, expliquant qu’elles ne pouvaient donner de détails «sur les cas individuels».
Alphonso Davies forfait contre la Bosnie
Le capitaine du Canada Alphonso Davies n'est pas suffisamment remis d'une blessure et ne jouera pas le premier match du Canada contre la Bosnie, vendredi à Toronto. Son sélectionneur Jesse Marsch l'a annoncé jeudi.
«Nous avons fait une IRM avec lui hier», a expliqué le coach Américain. «Elle a montré qu'il y avait des signes très positifs et qu'il guérissait incroyablement bien, presque complètement. Mais il ne sera pas disponible pour demain», a-t-il ajouté.
«Nous espérons vraiment que dans les prochains jours, ou la semaine prochaine, on puisse accélérer les choses et lui donner une chance de jouer», a souligné le technicien.
Le latéral gauche du Bayern Munich âgé de 25 ans a très peu joué cette saison après une cascade de blessures, dont une aux ischio-jambiers subie début mai. D'abord soigné en Bavière, le défenseur a entamé une course contre la montre pour revenir à temps pour le Mondial et n'a rejoint ses coéquipiers que le 31 mai.
Source: ATS
Le Japon perd son capitaine
Le Japon devra se passer de son capitaine Wataru Endo lors du Mondial. Le milieu de terrain de 33 ans, qui évolue à Liverpool, n'a pas pu se remettre à temps à la suite d'une blessure.
Wataru Endo s'était blessé lors d'un match amical contre l'Islande il y a deux semaines. L'attaquant Shuto Machino, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, a été sélectionné pour le remplacer.
C'est désormais Ko Itakura qui mènera les Japonais sur le terrain en tant que nouveau capitaine. Le Japon débutera la Coupe du monde dimanche à Dallas contre les Pays-Bas. Les autres adversaires du groupe F sont la Suède et la Tunisie.
(Source: ATS)
Bousculades dans les fan zones de Mexico
Des milliers de supporters ont tenté d'accéder jeudi en milieu de journée à la fan zone installée sur la place du Zocalo, à Mexico, créant d'importantes bousculades peu avant le premier match du Mondial-2026, a constaté un journaliste de l'AFP.
Le match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud, programmé à 13h00 locales (21h00 heure suisse) doit être retransmis sur cette place du centre historique de la capitale mexicaine, dont l'accès est rendu difficile par des barrières qui avaient été installées pour contenir de récentes manifestations d'enseignants.
«Arrêtez de pousser, il y a des enfants», a lancé au mégaphone un responsable de la municipalité. Certains supporters ont jeté des bouteilles d'eau et alterné entre insultes envers la police qui sécurise les lieux et slogans en faveur de la sélection mexicaine. «C'est n'importe quoi», a déclaré Javier Maciel, un supporter de 25 ans enveloppé dans un poncho aux couleurs du drapeau mexicain, à propos de la bousculade. «Ça aurait pu être mieux organisé», a-t-il estimé.
La municipalité a annoncé sur X que le site était «complet» et conseillé aux fans de ballon rond de se rendre sur d'autres places. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum devait initialement assister au match dans cette fan zone, mais sa présence a été remise en question après plusieurs jours de manifestations dans le quartier, menées par des enseignants réclamant des augmentations salariales. Elle a exclu il y a des mois de suivre le match d'ouverture depuis le mythique stade Azteca.
(Source: AFP)
Les joueurs allemands paient le bus à leurs fans
La forte hausse des tarifs des transports publics aux États-Unis à l'approche de la Coupe du monde a suscité de nombreuses critiques. Le trajet entre New York et le MetLife Stadium, dans le New Jersey, a notamment vu son prix augmenter de manière significative. Certes, le prix des billets spéciaux a été ramené de 150 à 98 dollars pour un aller-retour, mais le prix normal de ce trajet n’est habituellement que de 12,90 dollars.
Les stars du football allemand réagissent à cette situation et offrent à 600 supporters un transport gratuit en bus vers le stade pour le troisième match de groupe contre l’Équateur (25 juin). Selon les informations de l'agence de presse allemande DPA, le capitaine Joshua Kimmich et ses coéquipiers prennent en charge les frais de transport pour se rendre au match. Pour bénéficier de ce transport gratuit, il faut être membre du fan-club de l'équipe nationale. Si le nombre de fans souhaitant obtenir l'une des 600 places dépasse ce nombre, le choix se fera par tirage au sort.
Nouvelle manifestation près du stade Azteca avant le premier match
Des centaines de manifestants dénonçant le fléau des «personnes disparues» dans le pays sont revenus mercredi soir dans le quartier situé près du mytique stade Azteca de Mexico. Ceci à quelques heures du début de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde.
La plupart des protestataires étaient des proches ou des membres de la famille de ces personnes disparues, tuées ou enlevées dans le pays, miné par les cartels de drogue.
Aucun heurt avec les forces de l'ordre n'a été signalé alors que le gouvernement mexicain fait face depuis des semaines à des manifestations, principalement menées par des enseignants qui réclament de meilleures conditions de travail.
La Coupe du monde de football, organisée au Mexique, Etats-Unis et Canada, débute ce jeudi avec la prestation annoncée de la superstar colombienne Shakira, suivie du match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.
La police a mis en place un périmètre de sécurité de 1,6 km autour du stade avant l'arrivée des supporters jeudi et indiqué qu'elle autoriserait les manifestations pacifiques, mais que seuls les détenteurs de billets pourraient accéder à l'enceinte.
Source: ATS
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
1
2
3
2
République de Corée
1
1
3
3
République Tchèque
1
-1
0
4
Afrique du Sud
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
1
0
1
2
Canada
1
0
1
3
Qatar
1
0
1
4
Bosnie-Herzégovine
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Écosse
1
1
3
2
Maroc
1
0
1
3
Brésil
1
0
1
4
Haïti
1
-1
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
1
3
3
2
Australie
1
2
3
3
Turquie
1
-2
0
4
Paraguay
1
-3
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
1
6
3
2
Côte d´Ivoire
1
1
3
3
Equateur
1
-1
0
4
Curaçao
1
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suède
1
4
3
2
Japon
1
0
1
3
Pays-Bas
1
0
1
4
Tunisie
1
-4
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
1
0
1
3
Belgique
1
0
1
4
Egypte
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
1
0
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
1
2
3
2
Norvège
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Sénégal
1
-2
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0