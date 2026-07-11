DE
FR
Surprise: des cors des Alpes à Kansas City!
0:21
Les fans suisses ont adoré:Surprise: des cors des Alpes à Kansas City!

Comme à la maison!
Surprise: Six cors des Alpes pour accueillir les fans de la Nati à Kansas City!

Les fans de la Nati étaient tranquillement installés au coeur de Kansas City en train de boire des gin-tonic pour préparer le match face à l'Argentine quand sont arrivés... six magnifiques cors des Alpes pour les motiver encore davantage. Surprise et émotions garanties!
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Les supporters de la Nati sont de moins en moins nombreux en Amérique du Nord, mais ils sont toujours là! De 2500 à Los Angeles pour le match face à la Bosnie, le record dans cette Coupe du monde, le nombre de fans suisses est passé à environ un millier à Kansas City pour ce quart de finale face à l'Argentine, ce qui reste raisonnable. Mais comme à chaque match depuis le début, sauf celui face au Qatar à San Francisco, les supporters suisses seront en infériorité numérique au stade samedi. Bosniens, Canadiens, Algériens et Colombiens: tous ont gagné la bataille des tribunes (et perdu celle du terrain).

Un fan romand a déjà fait le «retour-aller»

Le fait est que le tournoi a débuté voilà un mois et qu'il n'est pas possible pour tout le monde de rester aussi longtemps, que ce soit d'un point de vue financier ou de celui du nombre de jours de vacances à prendre dans l'année. Certains fans, rentrés en Suisse pour travailler après la phase de groupes à Vancouver, sont même... revenus ici à Kansas City après la victoire face à la Colombie! C'est le cas notamment d'un fan romand, lequel a gratifié Blick ce vendredi de sa maxime favorite: «Et merde, on ne vit qu'une fois!»

Un pub irlandais au coeur de la ville en quartier général

Si le programme d'avant-match est libre, tout ce petit monde est invité à se retrouver dans un même lieu la veille de la rencontre, ainsi que le jour même. En l'occurrence, il a été décidé que le Hooley House Pub, en plein coeur de Kansas City, servirait de quartier général aux fans de la Nati ce week-end. Ce pub irlandais a de multiples qualités, notamment ses concerts, ses danseuses de country, sa très agréable terrasse et, bien sûr, ses gin-tonic, lesquels deviennent gentiment la boisson officielle du clan des fans helvètes.

Allez Chappi!
Photo: DR

Alors qu'ils étaient en train de préparer leur match à l'aide de ce breuvage de fort bon aloi, les fans de la Nati, qui étaient bien 200 réunis à ce moment-là dans le pub irlandais, ont eu la surprise de voir débarquer... un joueur de cor des Alpes, puis cinq! Les majestueux engins ont traversé le pub, sous le regard ébahi des citoyens américains, tout aussi surpris au moment où les six hommes ont commencé à en extraire un son, plus ou moins gracieux, soyons honnête.

Chris, le premier spécialiste

Le premier à en jouer? Un citoyen du Kansas, l'état voisin, prénommé Chris. «Je suis américain, mais mon père est de Zurich», dévoile-t-il à Blick, entre deux soufflées dans son cor des Alpes.

Chris, citoyen du Missouri, dont le père est Zurichois.
Photo: DR

Le groupe suivant, composé de cinq personnes et d'un sonneur de cloches, est lui aussi formé de citoyens américains, mais dont certains sont nés en Suisse, là aussi alémanique. Tous cultivent une certaine nostalgie du pays et sont très heureux de rendre hommage à leurs origines en jouant de cet instrument emblématique.

Pas pratique en bagage à main

Vu que celui-ci ne rentre pas en bagage cabine, ou alors en plusieurs petits morceaux, les fans suisses ne pourront pas les emmener avec eux à Atlanta, lieu de la demi-finale. Il faudra se contenter de ce souvenir inattendu, moment de grâce dans un après-match déjà très sympathique... et encore plus grâce à ce concert surprise!

Hopp Schwiiiiiz!
Photo: DR
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026