Cody Gakpo fait face à un drame en pleine Coupe du monde

L'attaquant néerlandais Cody Gakpo a appelé samedi au respect de son «intimité» après la fausse couche de sa compagne, Noa van der Bij. Le couple en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux.

AFP Agence France-Presse

Le mannequin a publié sur Instagram une photo du couple se tenant la main au-dessus d'une couverture et d'un bonnet en laine. «Le cœur brisé, nous partageons la nouvelle dévastatrice que notre petit garçon est décédé pendant la grossesse», a-t-elle écrit.

«Merci pour votre amour et votre soutien. Elijah Raphael Gakpo. Aimé pour toujours. Notre fils pour toujours», a-t-elle ajouté, avec la photo d'une bougie et d'une croix, accompagnée du message: «Nous sommes allés à l'église pour allumer une bougie. Ensuite, nous avons marché jusqu'à l'aire de jeux de l'église avec notre fils Samuel. Il n'y avait qu'un autre enfant là-bas. Il s'appelait Elijah. Il n'aurait pas pu y avoir plus beau signe de Dieu. Il nous a rappelé que notre petit garçon n'est jamais loin.»

Dans un message séparé sur le réseau social, l'attaquant de Liverpool qui participe actuellement à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, a écrit: «C'est une période incroyablement difficile pour notre famille. Nous demandons gentiment que notre intimité et notre espace soient respectés. Merci pour votre compréhension.».

Gakpo, 27 ans, a été titulaire lors des trois matches des Pays-Bas aux États-Unis, inscrivant deux buts. L'équipe de Ronald Koeman, qui a terminé en tête de son groupe, affronte le Maroc en seizièmes de finale lundi à Monterrey (Mexique).