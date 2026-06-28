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«Respectez mon intimité»
Cody Gakpo fait face à un drame en pleine Coupe du monde

L'attaquant néerlandais Cody Gakpo a appelé samedi au respect de son «intimité» après la fausse couche de sa compagne, Noa van der Bij. Le couple en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux.
Publié: il y a 18 minutes
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le mannequin a publié sur Instagram une photo du couple se tenant la main au-dessus d'une couverture et d'un bonnet en laine. «Le cœur brisé, nous partageons la nouvelle dévastatrice que notre petit garçon est décédé pendant la grossesse», a-t-elle écrit.

«Merci pour votre amour et votre soutien. Elijah Raphael Gakpo. Aimé pour toujours. Notre fils pour toujours», a-t-elle ajouté, avec la photo d'une bougie et d'une croix, accompagnée du message: «Nous sommes allés à l'église pour allumer une bougie. Ensuite, nous avons marché jusqu'à l'aire de jeux de l'église avec notre fils Samuel. Il n'y avait qu'un autre enfant là-bas. Il s'appelait Elijah. Il n'aurait pas pu y avoir plus beau signe de Dieu. Il nous a rappelé que notre petit garçon n'est jamais loin.»

Dans un message séparé sur le réseau social, l'attaquant de Liverpool qui participe actuellement à la Coupe du monde avec les Pays-Bas, a écrit: «C'est une période incroyablement difficile pour notre famille. Nous demandons gentiment que notre intimité et notre espace soient respectés. Merci pour votre compréhension.».

Gakpo, 27 ans, a été titulaire lors des trois matches des Pays-Bas aux États-Unis, inscrivant deux buts. L'équipe de Ronald Koeman, qui a terminé en tête de son groupe, affronte le Maroc en seizièmes de finale lundi à Monterrey (Mexique).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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