L'Iran éliminé et les présentateurs sont effondrés

Terrible moment pour les Iraniens avec la fin de match rocambolesque entre l'Algérie et l'Autriche. Le but de l'élimination a mis un coup au moral des présentateurs perses.

Blick Sport

Difficile de faire plus cruel. L'Iran avait besoin d'une rencontre qui ne se termine pas sur un match nul entre l'Autriche et l'Algérie pour se qualifier. À la 93e minute de la partie, l'Algérie a pris l'avantage en inscrivant le 3-2. Un événement célébré comme il se doit à la télévision iranienne qui suivait le match en direct depuis son studio.

Problème? La suite de la rencontre a été encore plus folle avec une égalisation autrichienne synonyme d'élimination pour les Iraniens. De quoi faire descendre la température d'un degré ou deux sur le plateau de la télévision iranienne.

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Difficile de faire plus cruel, tout de même.