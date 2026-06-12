La Coupe du monde 1994 a eu lieu pour la première fois aux Etats-Unis et la Nati était de la partie - pour la première fois depuis 28 ans. Les héros de l'époque révèlent des anecdotes parfois méconnues. Aujourd'hui, Ciriaco Sforza.

Christian Finkbeiner

Ciriaco Sforza est l'un des footballeurs suisses les plus titrés de l'histoire. Le milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 56 ans, a été champion de Suisse avec GC (1991), deux fois champion d'Allemagne avec Kaiserslautern et le Bayern, où il a remporté la Coupe UEFA (1996) et la Champions League (2001). Il a également joué pour l'Inter. Ciriaco Sforza compte 79 sélections avec la Nati, a participé à la Coupe du monde 1994 et à l'Euro 1996 et est même devenu capitaine. Il est ensuite devenu entraîneur, entre autres à Lucerne, GC et Bâle. Son dernier poste: le FC Schaffhouse jusqu'au printemps 2025.

Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en voyant cette photo de vous en Charlie Chaplin?

Ciriaco Sforza: Il y a de la puissance et de l'énergie. Et de la fierté (rires).

Quel moment de la Coupe du monde 1994 vous a particulièrement marqué?

Le plus grand moment a été le match contre la Roumanie, qui était vraiment très forte. Tout le monde disait que nous n'avions aucune chance, mais nous les avons battus avec une performance de haut niveau. Ce que je retiens aussi, c'est le show des Américains et le fait que la police était toujours présente. Quand nous avons atterri, nous avons dû nous mettre contre le mur, puis ils sont arrivés avec les bergers allemands!

Avec qui partagiez-vous votre chambre?

Nous avions des chambres individuelles lors de la Coupe du monde. Mais sinon avec Georges Bregy, ce qui était le souhait de Roy Hodgson, car nous jouions ensemble au milieu de terrain.

Y a-t-il une anecdote particulière concernant Georges Bregy?

Au début, je ne comprenais pas son accent haut-valaisan. Mais avec le temps, cela s'est amélioré (rires). On disait parfois qu'il avait un caractère difficile, mais ce n'est pas du tout vrai, Georges était un bon gars - et un footballeur intelligent.

Que faisiez-vous pendant votre temps libre?

Nous ne pouvions pas faire grand-chose à Détroit. Nous n'avions pas le droit de quitter notre quartier. Chappi et ses potes jouaient beaucoup au jass et nous traînions souvent au bord de la piscine à cause de la chaleur. Il n'y a qu'à San Francisco que nous sommes sortis.

Avec qui avez-vous échangé vos maillots ?

Alexi Lalas, Gheorghe Popescu et Freddy Rincon. Après le match contre l'Espagne, je ne sais plus, peut-être avec Luis Enrique.

Qui étaient vos meilleurs copains en équipe nationale?

Tout le groupe s'entendait bien. J'étais beaucoup avec Georges, mais aussi avec Nestor Subiat, Stephan Lehmann, Jürg Studer, Alain Sutter, Thomas Bickel et Alain Geiger.

Avec qui êtes-vous encore en contact aujourd'hui?

Andy Egli de temps en temps, Alain Geiger aussi. Mais je ne vois plus trop souvent mes collègues de l'époque.

De quoi pensez-vous que la Nati soit capable lors de cette Coupe du monde?

La Suisse est une équipe bien rodée. Elle a le potentiel pour aller au-delà des huitièmes de finale. Bien sûr, d'autres équipes ont peut-être encore plus de qualités individuelles, mais nous avons beaucoup de joueurs expérimentés, ce qui est important dans un tournoi.

Qui sera champion du monde?

L'Espagne et la France font partie des favoris, mais je ne sous-estimerais pas non plus les Brésiliens. Ils ont un entraîneur de haut niveau qui sait comment composer un groupe. Dans ce genre de tournois, il y a toujours des surprises, mais pas jusqu'à la finale. Au final, cela dépend aussi de la forme du jour, de la fatigue et des blessés.

Quelle a été votre plus belle expérience en tant que footballeur?

J'ai tout gagné en club, ce qui me rend très heureux et fier. J'ai 79 sélections, une Coupe du monde et un Euro, ce qui n'était pas commun à l'époque vu que la Suisse ne se qualifiait jamais. Nous avons livré des matches de haut niveau contre des équipes comme l'Italie ou le Portugal. Nous avons ouvert la porte aux générations suivantes.

Qui est le meilleur footballeur suisse de l'histoire?

Quand on voit les titres que Chappi et moi avons remportés, il y a de quoi être fier. C'est une performance de haut niveau et non de la chance ou du hasard. Je compterais également Granit Xhaka dans ce cercle, même s'il n'a pas tout gagné, mais il est un vrai leader en club et en sélection. Et j'ajouterais Yann Sommer à cette liste.

Qui a été votre meilleur coéquipier ou adversaire ?

Les meilleurs coéquipiers ont été Lothar Matthäus et Oliver Kahn, le meilleur adversaire Zinédine Zidane.