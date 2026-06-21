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Cinq nations sont fixées
Le point sur les équipes déjà qualifiées ou éliminées

Le point sur les sélections qualifiées pour les 16es de finale de la Coupe du monde, et les équipes d'ores et déjà éliminées, après le match nul 0-0 entre Curaçao et l'Équateur, samedi.
Publié: il y a 29 minutes
1/2
Les États-Unis ont été dominants depuis le début du tournoi.
Photo: ISI Photos via Getty Images
Blick Sport

Les équipes déjà qualifiées

Sans surprise, les hôtes ouvrent le bal. Le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-0) puis de la Corée du Sud (1-0), a été la première nation qualifiée et fonce vers la tête du groupe A. Les États-Unis ont suivi: après le Paraguay (4-1), Team USA a maîtrisé l'Australie (2-0) pour s'assurer la qualification et la première place du groupe D.

Le troisième larron est le plus soulagé. L'Allemagne a enfin retrouvé les 16es après les fiascos de 2018 et 2022, où la Mannschaft n'était pas sortie des poules. Menés par la Côte d'Ivoire (ouverture de Kessié), les quadruples champions du monde ont renversé les Eléphants (2-1) samedi à Toronto, portés par un doublé de l'entrant Deniz Undav, dont le but victorieux est tombé dans le temps additionnel (90e+4).

Les équipes déjà éliminées

En face, deux sélections sont déjà hors course. Haïti, battu par l'Ecosse (1-0) puis balayé par le Brésil (3-0), quitte la compétition sans avoir existé. Mais la vraie déception se nomme Turquie. Pourtant garnie de talents comme Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu ou Arda Güler, la sélection de Vincenzo Montella s'est inclinée face à l'Australie (2-0), puis face au Paraguay (1-0), sans parvenir à égaliser contre des adversaires pourtant réduits à dix. Troisièmes en 2002, les Turcs repartent une nouvelle fois bien trop tôt.

Reste que dans ce format élargi, sortir maintenant fait d'autant plus mal: sur 48 équipes, seules 16 quitteront le tournoi après le premier tour.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
2
3
6
2
République de Corée
République de Corée
2
0
3
3
République Tchèque
République Tchèque
2
-1
1
4
Afrique du Sud
Afrique du Sud
2
-2
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
2
6
4
2
Suisse
Suisse
2
3
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
2
-3
1
4
Qatar
Qatar
2
-6
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
2
3
4
2
Maroc
Maroc
2
1
4
3
Écosse
Écosse
2
0
3
4
Haïti
Haïti
2
-4
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
2
5
6
2
Australie
Australie
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Turquie
Turquie
2
-3
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
2
7
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
2
0
3
3
Equateur
Equateur
2
-1
1
4
Curaçao
Curaçao
2
-6
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
2
4
4
2
Suède
Suède
2
0
3
3
Japon
Japon
1
0
1
4
Tunisie
Tunisie
1
-4
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgique
Belgique
1
0
1
4
Egypte
Egypte
1
0
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
1
0
1
3
Espagne
Espagne
1
0
1
4
Cap Vert
Cap Vert
1
0
1
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Norvège
Norvège
1
3
3
2
France
France
1
2
3
3
Sénégal
Sénégal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
1
3
3
2
Autriche
Autriche
1
2
3
3
Jordanie
Jordanie
1
-2
0
4
Algérie
Algérie
1
-3
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
1
2
3
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
1
-2
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Croatie
Croatie
1
-2
0
Playoffs
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