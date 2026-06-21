Le point sur les équipes déjà qualifiées ou éliminées

Le point sur les sélections qualifiées pour les 16es de finale de la Coupe du monde, et les équipes d'ores et déjà éliminées, après le match nul 0-0 entre Curaçao et l'Équateur, samedi.

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Les équipes déjà qualifiées

Sans surprise, les hôtes ouvrent le bal. Le Mexique, vainqueur de l'Afrique du Sud (2-0) puis de la Corée du Sud (1-0), a été la première nation qualifiée et fonce vers la tête du groupe A. Les États-Unis ont suivi: après le Paraguay (4-1), Team USA a maîtrisé l'Australie (2-0) pour s'assurer la qualification et la première place du groupe D.

Le troisième larron est le plus soulagé. L'Allemagne a enfin retrouvé les 16es après les fiascos de 2018 et 2022, où la Mannschaft n'était pas sortie des poules. Menés par la Côte d'Ivoire (ouverture de Kessié), les quadruples champions du monde ont renversé les Eléphants (2-1) samedi à Toronto, portés par un doublé de l'entrant Deniz Undav, dont le but victorieux est tombé dans le temps additionnel (90e+4).

Les équipes déjà éliminées

En face, deux sélections sont déjà hors course. Haïti, battu par l'Ecosse (1-0) puis balayé par le Brésil (3-0), quitte la compétition sans avoir existé. Mais la vraie déception se nomme Turquie. Pourtant garnie de talents comme Kenan Yildiz, Hakan Calhanoglu ou Arda Güler, la sélection de Vincenzo Montella s'est inclinée face à l'Australie (2-0), puis face au Paraguay (1-0), sans parvenir à égaliser contre des adversaires pourtant réduits à dix. Troisièmes en 2002, les Turcs repartent une nouvelle fois bien trop tôt.

Reste que dans ce format élargi, sortir maintenant fait d'autant plus mal: sur 48 équipes, seules 16 quitteront le tournoi après le premier tour.