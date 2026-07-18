Que ce soit aux Etats-Unis ou même au Canada, des milliers de fans mexicains remplissent les stades de la Coupe du monde. Leur passion pour le football est sans limite et ils sont prêts à dépenser des centaines de dollars pour un billet.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel était le maillot le plus porté dans les tribunes lors du seizième de finale entre la Norvège et la Côte d'Ivoire à Dallas? Celui des Eléphants? Non. Celui des Vikings? Non plus. Les deux pays étaient pourtant dignement représentés par des milliers de supporters chacun, avec un avantage clair pour les Norvégiens, mais tous deux ont été largement battus par la communauté... mexicaine.

Le stade était à guichets fermés ce jour-là, comme 99% des enceintes depuis le début de cette Coupe du monde de tous les superlatifs, et un maillot sur cinq en tribunes «neutre» était vert, sans aucune exagération. Les fans du Mexique ont même chanté pour leur équipe en pleine rencontre, se répondant d'une tribune à l'autre et couvrant la voix des fans des Eléphants et des Vikings! Entendre le mythique «Mexiiiiiiiicooooo» à plusieurs reprises en plein match, sans que l'équipe en question ne soit impliquée, voilà qui avait de l'allure. Et de quoi intriguer un peu.

«C'est comme ça chez nous», sourit Luis, qui a accepté avec enthousiasme de répondre aux questions de Blick. «Nous sommes un pays fou de football, de nos clubs comme de notre sélection. Mais nous aimons aussi le jeu pour ce qu'il est, pour sa dimension historique.»

Luis dort dans sa voiture

Alors Luis est venu seul de Monterrey où il réside et s'est offert un road-trip dans le sud des Etats-Unis pour cette Coupe du monde. «Je fais les matches à Houston et Dallas. Il fait chaud, je dors dans ma voiture, je me nourris dans les épiceries mexicaines qu'il y a partout. Et je vais aux toilettes au stade», rigole-t-il franchement. Et le prix des tickets? «Environ 600 dollars à chaque fois.» Peut-il se le permettre? «Difficilement. Mais c'est une fois dans une vie. »

Un échange planétaire

Ce qui plaît particulièrement à Luis durant cette Coupe du monde réside dans l'échange entre les peuples. «Aujourd'hui, c'est Norvège-Côte d'Ivoire. Deux pays dont je ne sais rien et où je n'irai jamais. Et là, je peux parler avec des gens de ces deux origines», explique-t-il en dégainant son téléphone. A l'intérieur de sa galerie, des dizaines de photos avec des fans de tous horizons. «Des fois on échange le Facebook ou l'Instagram, on reste en contact. Quand je vais rentrer au Mexique, je parlerai de mes amis norvégiens et ivoiriens, mais aussi argentins, jordaniens... J'adore la Coupe du monde depuis la première que j'ai vue en 1986. J'étais gamin et le Mexique est devenu un autre pays pendant un mois. Je me rappelle de tout: les couleurs, le bruit, les supporters... La Coupe du monde, c'est magique.»

Un peu plus loin se trouve une famille. Le papa, la maman, deux garçons. Les quatre portent un maillot du Mexique flambant neuf et vibrent à chaque action des Ivoiriens et des Norvégiens... fêtant chaque but! «On est pour les deux», sourit le papa. «Mais allez, un petit peu plus pour la Norvège quand même.» Pourquoi? «Je ne sais pas... Ce qu'ils font en ramant, c'est amusant. Et puis Haaland. Mais la Côte d'Ivoire c'est super aussi.»

Le prix de vacances en famille pour une seule nuit sur place

Les billets leur ont coûté plus de 2000 dollars au total et ils n'ont pas rechigné sur les à-côtés, entre le passage à la boutique pour les maillots officiels, mais aussi à la buvette pour les fameux hot-dogs à 15 dollars. «Ca fait partie du tout. On a la chance d'habiter dans le plus beau pays du monde, donc on ne part pas en vacances», assure très sérieusement le paternel, qui a mis tout le budget annuel dans ce déplacement à Dallas, qui ne durera qu'une nuit, passée dans un motel bon marché. «Voir un match de Coupe du monde, c'est une expérience exceptionnelle. Nous avons vu deux matches au Mexique et celui-ci à Dallas.»

Si la petite famille est venue seule en voiture, l'homme souligne que ce n'est pas le cas de tout le monde. «Si vous voyez autant de Mexicains, c'est pour deux raisons: énormément d'entre eux vivent au Texas, ce qui n'est pas notre cas. Et des cars entiers viennent des villes limitrophes pour les matches.»

Les fans mexicains sont extrêmement nombreux à Dallas, Houston et Los Angeles, ce qui s'explique par la très forte communauté qui vit au Texis et en Californie, c'est entendu. Mais même à Vancouver, Seattle ou New York, les fans d'El Tri sont bien là, sans être aussi nombreux. C'est bien simple: il n'y a pas eu un seul match des 104 de cette Coupe du monde où un siège, au moins, n'était pas occupé par un homme ou une femme portant le mythique maillot vert.

Si ce tournoi a été une réussite aussi exceptionnelle en termes de billets vendus, la FIFA peut dire un immense merci au peuple mexicain et à sa passion pour le football.