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La Nati jouera dans trois
Ces 16 stades accueilleront la Coupe du monde 2026

Le plus grand tournoi de football de l'histoire débute jeudi. 104 matches, 48 nations et trois pays organisateurs. Cette fête nécessite de l'espace, beaucoup d'espace. Ainsi, pas moins de 16 stades accueilleront les matches.
Publié: 10:14 heures
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La Nati jouera dans trois stades différents lors de la phase de groupes de la Coupe du monde.
Photo: Toto Marti
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Alexander Hornstein

Pendant cinq semaines et demie, le football occupera le devant de la scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du monde rythmera l'été et captera l'attention de milliards de personnes. Lorsque le coup d'envoi sera donné à Mexico, les regards se tourneront vers l'Amérique du Nord, théâtre de la plus vaste édition de l'histoire du tournoi. Répartis dans 16 stades, les 104 matches de la compétition se dérouleront aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les États-Unis au cœur du tournoi

Avec 11 villes hôtes, les États-Unis accueilleront l'essentiel de la compétition. Sur les 104 rencontres au programme, 78 se disputeront sur le sol américain. Le Mexique recevra treize rencontres dans ses trois stades, soit autant que le Canada dans ses deux enceintes de Toronto et Vancouver.

La FIFA ayant accordé des droits exclusifs à ses partenaires commerciaux, plusieurs stades ont dû abandonner temporairement leur appellation habituelle pendant le tournoi. Seul le BC Place de Vancouver (BC pour British Columbia) conserve son nom. Dans le New Jersey, le MetLife Stadium sera ainsi rebaptisé New York New Jersey Stadium pour toute la durée de la Coupe du monde.

Stade de la ville de Mexico

Photo: keystone-sda.ch
  • Capacité: 83'000 places
  • Matches: Trois matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale.
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Stade aztèque

Stade de Guadalajara

Photo: keystone-sda.ch
  • Capacité: 48'000 places
  • Matches: Quatre matches de groupe
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Estadio Akron

Stade de Monterrey

Photo: FIFA via Getty Images
  • Capacité: 53'500 places
  • Matches: Trois matches de groupe, un seizième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Estadio BBVA

Stade de Toronto

Photo: keystone-sda.ch
  • Capacité: 45'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: BMO Field

BC Place Vancouver

Photo: AFP
  • Capacité: 54'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: BC Place Stadium

Stade de Los Angeles

Photo: AFP
  • Capacité: 70'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale, un quart de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: SoFi Stadium

Stade de Boston

Photo: USA Today Sports
  • Capacité: 65'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Gillette Stadium

Stade du New-York-New-Jersey

Photo: AFP
  • Capacité: 82'500 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale, finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: MetLife Stadium

Stade de la baie de San Francisco

Photo: Anadolu via Getty Images
  • Capacité: 71'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Levi's Stadium

Stade de Philadelphie

Photo: AFP
  • Capacité: 69'000
  • Matches: Cinq matches de groupe, un huitième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Lincoln Financial Field

Stade de Houston

Photo: keystone-sda.ch
  • Capacité: 72'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: NRG Stadium

Stade de Dallas

Photo: Tony Gutierrez
  • Capacité: 94'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale, un huitième de finale, une demi-finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: AT&T Stadium

Stade de Miami

Photo: keystone-sda.ch
  • Capacité: 65'000 places
  • Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale, match pour la troisième place.
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Hard Rock Stadium

Stade d'Atlanta

Photo: keystone-sda.ch
  • Capacité: 75'000 places
  • Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale, une demi-finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Mercedes-Benz Stadium

Stade de Seattle

Photo: AFP
  • Capacité: 69'000 places
  • Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Lumen Field

Stade de Kansas City

Photo: AFP
  • Capacité: 73'000 places
  • Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale
  • Nom en dehors de la Coupe du monde: Arrowhead Stadium
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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