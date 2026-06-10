Ces 16 stades accueilleront la Coupe du monde 2026

Pendant cinq semaines et demie, le football occupera le devant de la scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du monde rythmera l'été et captera l'attention de milliards de personnes. Lorsque le coup d'envoi sera donné à Mexico, les regards se tourneront vers l'Amérique du Nord, théâtre de la plus vaste édition de l'histoire du tournoi. Répartis dans 16 stades, les 104 matches de la compétition se dérouleront aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Les États-Unis au cœur du tournoi
Avec 11 villes hôtes, les États-Unis accueilleront l'essentiel de la compétition. Sur les 104 rencontres au programme, 78 se disputeront sur le sol américain. Le Mexique recevra treize rencontres dans ses trois stades, soit autant que le Canada dans ses deux enceintes de Toronto et Vancouver.
La FIFA ayant accordé des droits exclusifs à ses partenaires commerciaux, plusieurs stades ont dû abandonner temporairement leur appellation habituelle pendant le tournoi. Seul le BC Place de Vancouver (BC pour British Columbia) conserve son nom. Dans le New Jersey, le MetLife Stadium sera ainsi rebaptisé New York New Jersey Stadium pour toute la durée de la Coupe du monde.
Stade de la ville de Mexico
- Capacité: 83'000 places
- Matches: Trois matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale.
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Stade aztèque
Stade de Guadalajara
- Capacité: 48'000 places
- Matches: Quatre matches de groupe
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Estadio Akron
Stade de Monterrey
- Capacité: 53'500 places
- Matches: Trois matches de groupe, un seizième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Estadio BBVA
Stade de Toronto
- Capacité: 45'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: BMO Field
BC Place Vancouver
- Capacité: 54'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: BC Place Stadium
Stade de Los Angeles
- Capacité: 70'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale, un quart de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: SoFi Stadium
Stade de Boston
- Capacité: 65'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Gillette Stadium
Stade du New-York-New-Jersey
- Capacité: 82'500 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale, finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: MetLife Stadium
Stade de la baie de San Francisco
- Capacité: 71'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Levi's Stadium
Stade de Philadelphie
- Capacité: 69'000
- Matches: Cinq matches de groupe, un huitième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Lincoln Financial Field
Stade de Houston
- Capacité: 72'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: NRG Stadium
Stade de Dallas
- Capacité: 94'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale, un huitième de finale, une demi-finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: AT&T Stadium
Stade de Miami
- Capacité: 65'000 places
- Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale, match pour la troisième place.
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Hard Rock Stadium
Stade d'Atlanta
- Capacité: 75'000 places
- Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale, une demi-finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Mercedes-Benz Stadium
Stade de Seattle
- Capacité: 69'000 places
- Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Lumen Field
Stade de Kansas City
- Capacité: 73'000 places
- Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale
- Nom en dehors de la Coupe du monde: Arrowhead Stadium
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Suisse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
0
0
0
2
Maroc
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Écosse
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
0
0
0
3
Australie
0
0
0
4
Turquie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
0
0
0
3
Suède
0
0
0
4
Tunisie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
0
0
0
2
Egypte
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
0
0
0
2
Sénégal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norvège
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
0
0
0
2
Algérie
0
0
0
3
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
0
0
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0