Ces 16 stades accueilleront la Coupe du monde 2026

Le plus grand tournoi de football de l'histoire débute jeudi. 104 matches, 48 nations et trois pays organisateurs. Cette fête nécessite de l'espace, beaucoup d'espace. Ainsi, pas moins de 16 stades accueilleront les matches.

Alexander Hornstein

Pendant cinq semaines et demie, le football occupera le devant de la scène. Du 11 juin au 19 juillet 2026, la Coupe du monde rythmera l'été et captera l'attention de milliards de personnes. Lorsque le coup d'envoi sera donné à Mexico, les regards se tourneront vers l'Amérique du Nord, théâtre de la plus vaste édition de l'histoire du tournoi. Répartis dans 16 stades, les 104 matches de la compétition se dérouleront aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Les États-Unis au cœur du tournoi

Avec 11 villes hôtes, les États-Unis accueilleront l'essentiel de la compétition. Sur les 104 rencontres au programme, 78 se disputeront sur le sol américain. Le Mexique recevra treize rencontres dans ses trois stades, soit autant que le Canada dans ses deux enceintes de Toronto et Vancouver.

La FIFA ayant accordé des droits exclusifs à ses partenaires commerciaux, plusieurs stades ont dû abandonner temporairement leur appellation habituelle pendant le tournoi. Seul le BC Place de Vancouver (BC pour British Columbia) conserve son nom. Dans le New Jersey, le MetLife Stadium sera ainsi rebaptisé New York New Jersey Stadium pour toute la durée de la Coupe du monde.

Stade de la ville de Mexico

Capacité: 83'000 places

Matches: Trois matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale.

Nom en dehors de la Coupe du monde: Stade aztèque

Stade de Guadalajara

Capacité: 48'000 places

Matches: Quatre matches de groupe

Nom en dehors de la Coupe du monde: Estadio Akron

Stade de Monterrey

Capacité: 53'500 places

Matches: Trois matches de groupe, un seizième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Estadio BBVA

Stade de Toronto

Capacité: 45'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: BMO Field

BC Place Vancouver

Capacité: 54'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: BC Place Stadium

Stade de Los Angeles

Capacité: 70'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale, un quart de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: SoFi Stadium

Stade de Boston

Capacité: 65'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Gillette Stadium

Stade du New-York-New-Jersey

Capacité: 82'500 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale, finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: MetLife Stadium

Stade de la baie de San Francisco

Capacité: 71'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Levi's Stadium

Stade de Philadelphie

Capacité: 69'000

Matches: Cinq matches de groupe, un huitième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Lincoln Financial Field

Stade de Houston

Capacité: 72'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: NRG Stadium

Stade de Dallas

Capacité: 94'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, deux seizièmes de finale, un huitième de finale, une demi-finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: AT&T Stadium

Stade de Miami

Capacité: 65'000 places

Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale, match pour la troisième place.

Nom en dehors de la Coupe du monde: Hard Rock Stadium

Stade d'Atlanta

Capacité: 75'000 places

Matches: Cinq matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale, une demi-finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Mercedes-Benz Stadium

Stade de Seattle

Capacité: 69'000 places

Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un huitième de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Lumen Field

Stade de Kansas City

Capacité: 73'000 places

Matches: Quatre matches de groupe, un seizième de finale, un quart de finale

Nom en dehors de la Coupe du monde: Arrowhead Stadium